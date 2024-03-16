В 26 туре немецкой Бундеслиги «Дармштадт 98» дома сыграет с мюнхенской «Баварией». Игра состоится в субботу, 16 марта, и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Дармштадт 98»

Коллектив занимает последнее, 18 место. Команда в 25 матчах Бундеслиги выиграла только 2 матча, в 7 поединках сыграла вничью и потерпела 16 поражений. «Дармштадт 98» забил 24 гола, а пропустил 60 голов. Команде для выхода из зоны вылета нужно набрать минимум 12 очков – сейчас в активе коллектива 13 баллов.

«Бавария»

Мюнхенцы идут вторыми следом за «Байером». В активе команды 57 очков, а отставание от лидера составляет 10 баллов. «Бавария» выиграла 18 матчей, в 3 встречах сыграла вничью и потерпела 4 поражения. «Бавария» – самая забивная команда лиги, имеющая в своем активе 73 балла. Пропустили мюнхенцы 29 голов.

Прогноз на матч «Дармштадт 98» – «Бавария»

«Бавария» очевидный фаворит предстоящей встречи, поэтому победа команды не обсуждается. Наш прогноз: победа «Баварии» (1.13), ТБ 2.5 (1.26).