В 34 туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» и «Дармштадт 98» сыграют в очной встрече. Поединок состоится 18 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Боруссия» Д

Дортмундская «Боруссия» идет на пятом месте в турнирной таблице, имеет в своем активе 60 очков. Коллектив выиграл 17 матчей, в девяти встречах сыграл вничью и потерпел семь поражений. Команда забила 64 гола и пропустила 43 мяча.

В прошедшей встрече дортмундцы уступили «Майнцу» со счетом 0:3.

«Дармштадт 98»

Команда идет на 18 месте в турнирной таблице с 17 очками. Команда выиграла только три встречи, в восьми матчах сыграла вничью и потерпела 22 поражения. Коллектив забил 30 голов и пропустил 82 мяча.

В предыдущем матче «Дармштадт 98» уступил «Хоффенхайму» с разгромным счетом 0:6.

Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Дармштадт 98»

В трех последних очных встречах «Боруссия Д» выиграла два матча, а «Дармштадт 98» одержал одну победу. В предстоящем матче ставим на дортмундцев за 1.15.