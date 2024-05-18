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    • «Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая

    «Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая

    В 34 туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» и «Дармштадт 98» сыграют в очной встрече. Поединок состоится 18 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Боруссия» Д

    Дортмундская «Боруссия» идет на пятом месте в турнирной таблице, имеет в своем активе 60 очков. Коллектив выиграл 17 матчей, в девяти встречах сыграл вничью и потерпел семь поражений. Команда забила 64 гола и пропустила 43 мяча.

    В прошедшей встрече дортмундцы уступили «Майнцу» со счетом 0:3.

    «Дармштадт 98»

    Команда идет на 18 месте в турнирной таблице с 17 очками. Команда выиграла только три встречи, в восьми матчах сыграла вничью и потерпела 22 поражения. Коллектив забил 30 голов и пропустил 82 мяча.

    В предыдущем матче «Дармштадт 98» уступил «Хоффенхайму» с разгромным счетом 0:6.

    Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Дармштадт 98»

    В трех последних очных встречах «Боруссия Д» выиграла два матча, а «Дармштадт 98» одержал одну победу. В предстоящем матче ставим на дортмундцев за 1.15.

    Источник: «Бомбардир»

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