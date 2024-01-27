В воскресенье, 28 января, в 19-м туре Бундеслиги померяются силами берлинский «Унион» и «Дармштадт 98». Встреча состоится в Берлине, начало – в 17:30 (мск).
«Унион»
В этом сезоне команда Ненада Белицы выступает в Бундеслиге гораздо слабее, чем в предыдущем. На сегодняшний день показатели «Униона» таковы: 4 победы, 2 ничьи, 11 поражений, 14 очков, разница мячей 17:32. В активе – 14 набранных очков и отрыв от зоны вылета в 3 пункта.
Последние результаты «Униона» в Бундеслиге:
- 24.01.24 «Бавария» – «Унион» – 1:0;
- 13.01.24 «Фрайбург» – «Унион» – 0:0;
- 20.12.23 «Унион» – «Кельн» – 2:0.
«Дармштадт 98»
В 18 сыгранных поединках команда Торстена Либеркнехта смогла набрать только 11 очков и замыкает турнирную таблицу. На счету гостей предстоящей встречи 2 победы, 5 ничьих, 11 поражений. У «Дармштадта» 22 забитых мяча при 46 пропущенных – это худшая оборона лиги.
Предыдущие результаты «Дармштадта» в Бундеслиге:
- 20.01.24 «Дармштадт 98» – «Штутгарт» – 2:2;
- 13.01.24 «Дармштадт 98» – «Боруссия» Д – 0:3;
- 19.12.23 «Хоффенхайм» – «Дармштадт 98» – 3:3.
Личные встречи
Результаты предыдущих 5 встреч команд:
- 26.08.23 «Дармштадт 98» – «Унион» – 1:4;
- 05.05.19 «Дармштадт 98» – «Унион» – 2:1 (вторая Бундеслига);
- 01.12.18 «Унион» – «Дармштадт 98» – 3:1 (вторая Бундеслига);
- 28.04.18 «Дармштадт 98» – «Унион» – 3:1 (вторая Бундеслига);
- 25.11.17 «Унион» – «Дармштадт 98» – 3:3 (вторая Бундеслига).
Прогноз на матч «Унион» – «Дармштадт 98»
В личных встречах команды забивают много. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.93.
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