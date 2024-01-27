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    • «Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января

    «Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января

    В воскресенье, 28 января, в 19-м туре Бундеслиги померяются силами берлинский «Унион» и «Дармштадт 98». Встреча состоится в Берлине, начало – в 17:30 (мск).

    «Унион»

    В этом сезоне команда Ненада Белицы выступает в Бундеслиге гораздо слабее, чем в предыдущем. На сегодняшний день показатели «Униона» таковы: 4 победы, 2 ничьи, 11 поражений, 14 очков, разница мячей 17:32. В активе – 14 набранных очков и отрыв от зоны вылета в 3 пункта.

    Последние результаты «Униона» в Бундеслиге:

    «Дармштадт 98»

    В 18 сыгранных поединках команда Торстена Либеркнехта смогла набрать только 11 очков и замыкает турнирную таблицу. На счету гостей предстоящей встречи 2 победы, 5 ничьих, 11 поражений. У «Дармштадта» 22 забитых мяча при 46 пропущенных – это худшая оборона лиги.

    Предыдущие результаты «Дармштадта» в Бундеслиге:

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд:

    • 26.08.23 «Дармштадт 98» – «Унион» – 1:4;
    • 05.05.19 «Дармштадт 98» – «Унион» – 2:1 (вторая Бундеслига);
    • 01.12.18 «Унион» – «Дармштадт 98» – 3:1 (вторая Бундеслига);
    • 28.04.18 «Дармштадт 98» – «Унион» – 3:1 (вторая Бундеслига);
    • 25.11.17 «Унион» – «Дармштадт 98» – 3:3 (вторая Бундеслига).

    Прогноз на матч «Унион» – «Дармштадт 98»

    В личных встречах команды забивают много. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.93.

    Источник: «Бомбардир»

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