В воскресенье, 28 января, в 19-м туре Бундеслиги померяются силами берлинский «Унион» и «Дармштадт 98». Встреча состоится в Берлине, начало – в 17:30 (мск).

«Унион»

В этом сезоне команда Ненада Белицы выступает в Бундеслиге гораздо слабее, чем в предыдущем. На сегодняшний день показатели «Униона» таковы: 4 победы, 2 ничьи, 11 поражений, 14 очков, разница мячей 17:32. В активе – 14 набранных очков и отрыв от зоны вылета в 3 пункта.

Последние результаты «Униона» в Бундеслиге:

«Дармштадт 98»

В 18 сыгранных поединках команда Торстена Либеркнехта смогла набрать только 11 очков и замыкает турнирную таблицу. На счету гостей предстоящей встречи 2 победы, 5 ничьих, 11 поражений. У «Дармштадта» 22 забитых мяча при 46 пропущенных – это худшая оборона лиги.

Предыдущие результаты «Дармштадта» в Бундеслиге:

Личные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд:

Прогноз на матч «Унион» – «Дармштадт 98»

В личных встречах команды забивают много. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.93.