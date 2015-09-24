«За 9 минут? Легко!» Главные события 6-го тура немецкой Бундеслиги

Результативный рекордсмен, первая оплошность «Боруссии», бунт аутсайдеров и многое другое. «Бомбардир» - о самых интересных событиях 6-го тура Бундеслиги

Результативный рекордсмен, первая оплошность «Боруссии», бунт аутсайдеров и многое другое. «Бомбардир» - о самых интересных событиях 6-го тура Бундеслиги

Первая осечка «Боруссии»

Понятное дело, что рано или поздно даже Томас Тухель должен был познать горечь потери очков – слишком уж безоблачным казался путь дортмундцев в текущем розыгрыше Бундеслиги. Но ведь и «Хоффенхайму» на дороге валяться неохота. Не для того «селяне» этим летом окучивали трансферный рынок.

Вот и нашла коса на камень. Однако вышло так, что и камень не раскололся, и коса не затупилась – для обоих соперников все обошлось легким испугом. Причем ближе к поражению были именно «шмели», которые под занавес первого тайма получили подарок от Себастьяна Руди. Еще бы чуть-чуть, и хозяева взяли бы свое, но Обамеянг сумел-таки спасти свою команду от поражения. Но на большее гости оказались неспособны.

Левандовски бьет рекорды за 9 минут

Что ни говорите, а если б не этот польский форвард, то сейчас «Бавария» не была бы единственным владельцем первой позиции в турнирной таблице. Пять мячей удалось Левандовски отгрузить всего-то за 9 минут. «Вольфсбургу». Нет, не «Аугсбургу», не «Фрайбургу». Тому самому «Вольфсбургу», который недавно довольно хладнокровно разобрался с московским ЦСКА.

А ведь забивал Роберт славно – то на индивидуальном мастерстве, то завершая комбинации партнеров. Особенно красивым выдался последний мяч, который Левандовски отправил в ворота Бенальо красивым ударом ножницами. Вратарю только и оставалось, что стоять на месте и в мыслях аплодировать форварду и новому рекорду, который он установил – быстрее пента-трики в Бундеслиге еще никто не делал.

Борьба истинных

Что характерно, в этом туре едва ли не все аутсайдеры лиги одержали победы. Потихоньку начинают выбираться из ямы ребята из менхенгладбахской «Боруссии» - после отставки Фавра в команде, судя по всему, началось некое подобие той эйфории, что была у московского «Спартака» после прихода Дмитрия Аленичева.

То есть, то состояние, в котором лажать непозволительно. Впрочем, сказать, что «Аугсбург» был бит ими по всем статьям, нельзя – команда Вайнцирля отчаянно сопротивлялась и даже смогла завладеть мячом, но на четыре забитые в свои ворота мяча они смогли ответить лишь двумя.

Следующим на очереди на пути к возрождению стоял «Штутгарт». Многострадальный «Штутгарт», который может доминировать на протяжении всей встречи, но в итоге наполучать полную авоську мячей и уйти битым. Но на их счастье в этот раз календарь свел их с «Ганновером». Который, напомним, в межсезонье потерял своего лучшего бомбардира и так и не смог оправиться от утраты.

В результате «швабы» спокойно взяли верх, при этом выдав симпатичную статистику ударов: из восемнадцати в общем в створ ворот попали 12. Согласитесь, довольно недурно. Если Александер Цорнигер приучит своих подопечных обороняться качественнее, то у «Штутгарта» будут шансы забраться хотя бы в средину таблицы.

Славно в этом туре потрудилась берлинская «Герта», которая поставила на колени неуступчивый «Кельн». К слову, подопечные Дардои в текущем году совершили качественный скачок, выпорхнув из коллаборации аутсайдеров и добравшись аж до пятой позиции в таблице. Дважды удачно осадив ворота гостей, «Герта» усилиями Ибишевича упрочила свое место в топовой пятерке.

«Ингольштадт» и «Дармштадт»

Ну никак мы не можем пройти мимо этой парочки. Ведь совсем еще недавно обе команды пробирались наверх сквозь вторую Бундеслигу, а теперь дают прикурить многим в элите. Ну, или пытаются это сделать. Обычно удачи и неудачи они чередуют между собой, и на этой неделе незримый жребий определил в победители «Дармштадт».

Причем, что еще любопытнее, пострадал от их руки бременский «Вердер». Тот самый «Вердер», который в прошлом туре получил пару оплеух от «Ингольштадта». К слову, проиграли подопечные Скрипника с точно таким же счетом - 2:1. А вот сам «Ингольштадт» на сей раз не блеснул – оступился в матче с «Гамбургом», имея при этом колоссальное территориальное преимущество.

Символическая сборная

Все результаты 6-го тура немецкой Бундеслиги

«Бавария» - «Вольфсбург» - 5:1

«Герта» - «Кельн» - 2:0

«Ингольштадт» - «Гамбург» - 0:1

«Дармштадт» - «Вердер» - 2:1

«Шальке» - «Айнтрахт» - 2:0

«Байер» - «Майнц» - 1:0

«Боруссия» М - «Аугсбург» - 4:2

«Ганновер» - «Штутгарт» - 1:3

«Хоффенхайм» - «Боруссия» Д - 1:1