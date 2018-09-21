-
-
29.05.2016 22:00Игроков сборной проверили на допинг. Симеоне не определился насчет своего будущего. Переговоры Бердыева с «Ростовом» застопорились. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.9
-
-
16.04.2016 10:00Ближайшим летом сразу несколько именитых игроков с российским паспортом рискуют оказаться на рынке свободных агентов. Да, всем им уже за 30, однако большинство из них еще принесет немало пользы клубам РФПЛ.4
-
-
06.04.2016 21:00«Зенит» продолжает переговоры с Пеллегрини. В чемпионате России могут появиться видеоповторы. Комбарова дисквалифицировали на две игры. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.11
-
-
13.03.2016 23:30«Зенит» и «Рубин» забили шесть голов на двоих. «Севилья» выиграла важный матч у «Вильярреала». Кержаков отличился в цюрихском дерби. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.4
-
14.02.2016 23:30Кержаков забил первый официальный гол за «Цюрих». Гвардиолу могут уволить из «Баварии». Дайджест событий дня«Зенит» с «Бенфикой» рассудит итальянская бригада арбитров. «Арсенал» одолел «Лестер». Сборная России победила в «Кубке Легенд». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.1
-
09.02.2016 19:00«Ой, не для прессы эта фотография», - прокомментировала Аделина Сотникова селфи с Александром Кержаковым и рассказала, что у фигурного катания появился новый фанат. «Бомбардир» собрал фото одной из самых симпатичных спортсменок России, из-за которой не стыдно знать, что такое лутц и кантилевер (нет, мы не знаем).5