-
-
13.10.2015 15:45Экс-нападающий сборной России Александр Панов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» оценил итоги матча национальной команды с Черногорией и высказал свое мнение относительно будущего главного тренера Леонида Слуцкого.5
-
13.10.2015 13:00Сборная России все-таки заняла второе место в своей группе и поедет следующим летом во Францию. Но кроме выступления нашей команды в квалификации Евро были и другие важные события. «Бомбардир» вспоминает о главных из них.1
-
-
-
-
12.10.2015 15:00Полузащитник сборной Черногории Младен Кашчелан в преддверии матча отборочного раунда Евро-2016 с командой России не стал соглашаться на то, чтобы встреча завершилась ничьей, добавив, что на его национальной команде скажется потеря Стевана Йоветича.2
-
-
11.10.2015 11:00В понедельник сборная России проведет последний, надеемся, матч в отборе на чемпионат Европы. Перед ответственной игрой Леонид Слуцкий не побоялся открыть двери на одну из тренировок для представителей прессы. «Бомбардир» рассказывает об увиденном.3
-
-
09.10.2015 09:00Совсем скоро наша национальная команда проведет очередные главные игры года. Но «Бомбардир» чует, что ничем хорошим они не закончатся, и предполагает, кто может накосячить в ответственный момент. А помогли нам в этом комментарии Виктора Гусева.38
-
-
07.10.2015 08:15Бывший полузащитник «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» оценил шансы сборной России на попадание в финальную часть Евро-2016, прокомментировал замену в составе Жиркова на Щенникова, а также неудачную игру Юрия Лодыгина в «Зените».3