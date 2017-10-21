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07.10.2016 22:30Франция легко обыграла Болгарию. Промес забил первые голы за сборную Голландии. Онлайн отборочных матчей ЧМ (ВИДЕО)Сегодня состоялся целый ряд отборочных матчей к чемпионату мира-2018. Среди наиболее интересных пар: Франция – Болгария, Голландия – Белоруссия, Бельгия – Босния и Герцеговина. «Бомбардир» предлагает читателям видео всех голов главных поединков игрового дня.12
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06.09.2016 23:00Первый тур европейской квалификации к ЧМ-2018 закончился девятью матчами. Болгария и Люксембург наколотили семь голов на двоих, Ивелин Попов забил классный гол со штрафного, португальцы проиграли в Швейцарии, шведы и голландцы разошлись миром, Босния отгрузила пять мячей Эстонии.6