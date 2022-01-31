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28.02.2017 23:00Слуцкий будет работать в Чемпионшипе. Венгер отказался от 30 миллионов в Китае. Дайджест событий дняМогилевец будет зарабатывать мизерные деньги в «Ростове». ЦСКА продал название стадиона «Внешэкономбанку». Английский «Брентфорд» проявляет интерес к Слуцкому. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.20
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17.11.2016 17:00В мире современных футбольных стадионов становится сложнее представить себе трибуну для гостей, которая выглядит, как клетка или загон для скота. И все же таких мест, судя по фотогалерее «Бомбардира», все еще хватает.13