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Арсенал Т (мол)
Новости
Арсенал Т (мол) - новости команды
Тула
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
Сайт:
http://arsenaltula.ru/
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Матч молодежного первенства «Чертаново» – «Арсенал» отложили в связи с опозданием туляков
2021.03.17 13:30
Видео
Игроков молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» дисквалифицировали за драку на шесть матчей
2019.10.30 15:33
2
В матче молодежного первенства «Ахмат» – «Арсенал» судья удалил троих игроков за драку
2019.10.26 11:53
Молодежное первенство. «Краснодар» дома проиграл «Арсеналу» со счетом 0:4 и идет на 13 месте
2019.09.29 15:25
3
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории
2019.07.28 13:37
Фото
Калачев сфотографировался с шарфом с надписью «Отсоси у желто-синих»
2019.03.10 16:41
77
Молодежное первенство. «Локомотив» разгромил «Спартак», «Зенит» проиграл «Арсеналу», «Ростов» – ЦСКА
2018.12.02 13:55
1
Молодежное первенство. «Зенит» вырвал победу над «Ростовом», «Краснодар» забил 5 голов «Арсеналу»
2018.11.25 14:11
Молодежное первенство. Гол Глушакова помог «Спартаку» разгромить «Арсенал»
2018.10.19 15:53
2
Глушаков забил за «Спартак» в матче молодежного первенства с «Арсеналом»
2018.10.19 14:50
12
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Видео
Молодежка «Арсенала» сыграла в футбол с заключенными
2018.08.16 15:53
6
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
2018.08.04 13:59
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Енисею» и другие результаты
2018.07.28 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. «Зенит» победил «Арсенал» и другие результаты
2018.04.21 13:59
Молодежное первенство. «Краснодар» победил «Арсенал», «Ростов» уступил «СКА-Хабаровску»
2018.04.14 14:04
Молодежное первенство. «Уфа» обыграла тульский «Арсенал»
2018.04.06 14:56
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Арсенал», «Спартак» вырвал победу над «Тосно»
2018.03.30 15:59
Молодежное первенство. Дубль Баринова принес «Локомотиву» победу над «Арсеналом»
2018.03.23 13:59
Молодежное первенство. «Арсенал» переиграл «Ростов»
2018.03.16 15:59
Молодежное первенство. «Тосно» одержал волевую победу над «Рубином»; «Амкар» обыграл «Арсенал»
2018.03.09 12:55
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Спартак», «Арсенал» разгромил «Ахмат»
2018.03.03 14:59
1
Молодежное первенство. «Урал» проиграл «Арсеналу», «Рубин» разгромил «СКА-Хабаровск»
2017.12.08 15:51
Молодежное первенство. «Арсенал» сыграл вничью со «Спартаком»
2017.11.30 15:08
Молодежное первенство. «Рубин» yступил в Туле, выигрывая со счетом 2:0
2017.11.17 14:52
Молодежное первенство. «СКА-Хабаровск» и «Арсенал» обменялись голами
2017.11.05 08:19
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Молодежное первенство. ЦСКА обыграл «Арсенал» и вышел в лидеры
2017.10.26 15:51
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