Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Команды
Арсенал Т (мол)
Результаты
Арсенал Т (мол) - результаты матчей
Тула
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
Сайт:
http://arsenaltula.ru/
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. М-лига. 2021/2022
Россия. Молодежное первенство. 2020/2021
Россия. Молодежное первенство. 2019/2020
Россия. Молодежное первенство. 2018/2019
Россия. Молодежное первенство. 2017/2018
Россия. Молодежное первенство. 2016/2017
Россия. Молодежное первенство. 2014/2015
20.05 | 13:00
Уфа (мол)
0 : 5
Арсенал Т (мол)
13.05 | 13:00
Арсенал Т (мол)
2 : 2
Акрон - Академия им. Коноплева
06.05 | 13:00
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
Арсенал Т (мол)
29.04 | 13:00
Арсенал Т (мол)
2 : 2
Строгино (мол)
22.04 | 11:00
Урал (мол)
1 : 2
Арсенал Т (мол)
15.04 | 13:00
Арсенал Т (мол)
1 : 3
Уфа (мол)
08.04 | 12:00
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 0
Арсенал Т (мол)
01.04 | 13:00
Арсенал Т (мол)
1 : 2
Нижний Новгород (мол)
14.03 | 13:00
Строгино (мол)
4 : 2
Арсенал Т (мол)
11.03 | 13:00
Арсенал Т (мол)
1 : 3
Урал (мол)
03.12 | 14:00
Краснодар (мол)
4 : 0
Арсенал Т (мол)
26.11 | 15:00
Сочи (мол)
2 : 0
Арсенал Т (мол)
19.11 | 14:00
Арсенал Т (мол)
1 : 4
Ахмат (мол)
05.11 | 18:00
Локомотив (мол)
1 : 1
Арсенал Т (мол)
29.10 | 16:30
Ростов (мол)
4 : 0
Арсенал Т (мол)
22.10 | 13:00
Арсенал Т (мол)
1 : 2
Мастер-Сатурн
15.10 | 13:00
Арсенал Т (мол)
1 : 0
Чертаново (мол)
03.10 | 12:00
Зенит (мол)
1 : 2
Арсенал Т (мол)
24.09 | 13:00
Арсенал Т (мол)
4 : 3
Химки (мол)
17.09 | 12:00
Арсенал Т (мол)
1 : 2
Ростов (мол)
10.09 | 16:00
Ахмат (мол)
0 : 0
Арсенал Т (мол)
27.08 | 12:00
Арсенал Т (мол)
1 : 3
Краснодар (мол)
20.08 | 13:00
Арсенал Т (мол)
4 : 5
Сочи (мол)
13.08 | 13:00
Химки (мол)
2 : 1
Арсенал Т (мол)
06.08 | 14:00
Арсенал Т (мол)
2 : 3
Зенит (мол)
30.07 | 13:00
Арсенал Т (мол)
1 : 2
Локомотив (мол)
27.07 | 16:00
Мастер-Сатурн
1 : 1
Арсенал Т (мол)
22.07 | 14:00
Чертаново (мол)
3 : 2
Арсенал Т (мол)
Главные новости
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
1
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
Вчера, 21:24
5
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
Вчера, 20:57
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+