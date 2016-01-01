Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
10
14
16
17
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
14
1
3
47
16
31
43
18
13
1
4
40
15
25
40
18
12
1
5
41
27
14
37
18
11
4
3
32
18
14
37
18
10
4
4
32
22
10
34
18
10
3
5
33
19
14
33
18
10
3
5
25
23
2
33
18
10
1
7
47
26
21
31
18
10
1
7
33
30
3
31
18
7
5
6
38
31
7
26
18
7
4
7
29
23
6
25
18
7
2
9
26
32
-6
23
18
6
3
9
26
22
4
21
18
5
1
12
22
35
-13
16
18
4
4
10
21
41
-20
16
18
3
7
8
23
30
-7
16
18
3
5
10
26
47
-21
14
18
3
3
12
23
42
-19
12
18
3
3
12
9
36
-27
12
18
1
6
11
13
51
-38
9
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
2
1
21
12
9
23
10
7
1
2
21
11
10
22
10
6
1
3
15
10
5
19
10
5
4
1
23
12
11
19
10
5
1
4
11
11
0
16
10
3
3
4
12
13
-1
12
10
3
2
5
15
13
2
11
10
3
1
6
8
13
-5
10
10
1
2
7
11
29
-18
5
10
1
1
8
5
18
-13
4
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
2
1
26
7
19
23
10
5
3
2
23
14
9
18
10
5
3
2
22
15
7
18
10
5
1
4
16
14
2
16
10
5
0
5
11
14
-3
15
10
4
2
4
21
26
-5
14
10
3
3
4
16
21
-5
12
10
3
2
5
14
17
-3
11
10
2
3
5
17
20
-3
9
10
0
3
7
17
35
-18
3
Команда
13
15
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
0
2
30
7
23
21
9
7
0
2
23
8
15
21
9
7
0
2
21
7
14
21
9
6
1
2
21
9
12
19
9
6
1
2
25
15
10
19
9
6
1
2
18
12
6
19
9
6
0
3
16
13
3
18
9
6
0
3
13
11
2
18
9
5
3
1
21
6
15
18
9
5
2
2
16
7
9
17
9
4
3
2
18
10
8
15
9
4
1
4
14
9
5
13
9
3
1
5
16
18
-2
10
9
3
1
5
12
16
-4
10
9
2
4
3
16
21
-5
10
9
2
3
4
9
16
-7
9
9
2
2
5
6
13
-7
8
9
1
4
4
9
12
-3
7
9
2
0
7
16
24
-8
6
9
0
4
5
6
26
-20
4
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
11
7
4
12
5
3
1
1
8
5
3
10
5
3
1
1
8
6
2
10
5
3
0
2
6
5
1
9
5
2
2
1
7
4
3
8
5
2
1
2
5
5
0
7
5
1
1
3
9
9
0
4
5
1
1
3
4
7
-3
4
5
0
1
4
1
10
-9
1
5
0
1
4
7
18
-11
1
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
16
3
13
13
5
4
1
0
11
4
7
13
5
3
0
2
7
7
0
9
5
2
1
2
10
8
2
7
5
2
1
2
6
7
-1
7
5
2
0
3
9
11
-2
6
5
1
1
3
8
13
-5
4
5
0
3
2
6
12
-6
3
5
0
2
3
7
12
-5
2
5
0
1
4
8
18
-10
1
Команда
10
12
14
16
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
1
1
26
9
17
22
9
6
2
1
16
11
5
20
9
6
1
2
17
7
10
19
9
6
0
3
16
12
4
18
9
4
3
2
14
10
4
15
9
4
3
2
12
12
0
15
9
4
2
3
12
10
2
14
9
4
1
4
17
17
0
13
9
4
1
4
14
16
-2
13
9
3
1
5
17
19
-2
10
9
3
1
5
11
13
-2
10
9
2
3
4
14
18
-4
9
9
2
2
5
12
13
-1
8
9
2
2
5
17
25
-8
8
9
2
1
6
12
25
-13
7
9
2
0
7
6
17
-11
6
9
1
3
5
7
18
-11
6
9
1
2
6
7
25
-18
5
9
1
1
7
10
26
-16
4
9
1
1
7
3
23
-20
4
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
13
5
8
12
5
3
2
0
16
8
8
11
5
3
2
0
10
5
5
11
5
3
0
2
7
5
2
9
5
2
2
1
8
6
2
8
5
2
1
2
6
4
2
7
5
2
1
2
5
6
-1
7
5
1
1
3
4
11
-7
4
5
1
0
4
4
8
-4
3
5
1
0
4
3
8
-5
3
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
13
6
7
11
5
3
1
1
10
4
6
10
5
3
1
1
7
3
4
10
5
3
1
1
13
13
0
10
5
3
0
2
10
9
1
9
5
2
1
2
10
8
2
7
5
2
0
3
4
7
-3
6
5
1
2
2
11
11
0
5
5
1
1
3
8
10
-2
4
5
0
2
3
9
17
-8
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире