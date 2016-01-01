Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Арсенал Т (мол) - турнирная таблица

Тула
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
Сайт:
http://arsenaltula.ru/
Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Ростов (мол)
2
ЦСКА (мол)
3
Динамо (мол)
4
Локомотив (мол)
5
Чертаново (мол)
6
Спартак М (мол)
7
Кр. Советов (мол)
8
Зенит (мол)
9
Сочи (мол)
10
Рубин (мол)
11
Краснодар (мол)
12
Нижний Новгород (мол)
13
Строгино (мол)
14
Урал (мол)
15
Акрон - Академия им. Коноплева
16
Ахмат (мол)
17
Химки (мол)
18
Арсенал Т (мол)
19
Уфа (мол)
20
Мастер-Сатурн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
14
1
3
47
16
31
43
18
13
1
4
40
15
25
40
18
12
1
5
41
27
14
37
18
11
4
3
32
18
14
37
18
10
4
4
32
22
10
34
18
10
3
5
33
19
14
33
18
10
3
5
25
23
2
33
18
10
1
7
47
26
21
31
18
10
1
7
33
30
3
31
18
7
5
6
38
31
7
26
18
7
4
7
29
23
6
25
18
7
2
9
26
32
-6
23
18
6
3
9
26
22
4
21
18
5
1
12
22
35
-13
16
18
4
4
10
21
41
-20
16
18
3
7
8
23
30
-7
16
18
3
5
10
26
47
-21
14
18
3
3
12
23
42
-19
12
18
3
3
12
9
36
-27
12
18
1
6
11
13
51
-38
9
Группа 1
1
ЦСКА (мол)
2
Зенит (мол)
3
Локомотив (мол)
4
Ростов (мол)
5
Сочи (мол)
6
Рубин (мол)
7
Чертаново (мол)
8
Спартак М (мол)
9
Кр. Советов (мол)
10
Динамо (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
2
1
21
12
9
23
10
7
1
2
21
11
10
22
10
6
1
3
15
10
5
19
10
5
4
1
23
12
11
19
10
5
1
4
11
11
0
16
10
3
3
4
12
13
-1
12
10
3
2
5
15
13
2
11
10
3
1
6
8
13
-5
10
10
1
2
7
11
29
-18
5
10
1
1
8
5
18
-13
4
Группа 2
1
Краснодар (мол)
2
Урал (мол)
3
Акрон - Академия им. Коноплева
4
Химки (мол)
5
Нижний Новгород (мол)
6
Строгино (мол)
7
Уфа (мол)
8
Ахмат (мол)
9
Арсенал Т (мол)
10
Мастер-Сатурн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
2
1
26
7
19
23
10
5
3
2
23
14
9
18
10
5
3
2
22
15
7
18
10
5
1
4
16
14
2
16
10
5
0
5
11
14
-3
15
10
4
2
4
21
26
-5
14
10
3
3
4
16
21
-5
12
10
3
2
5
14
17
-3
11
10
2
3
5
17
20
-3
9
10
0
3
7
17
35
-18
3
Команда
1
Зенит (мол)
2
ЦСКА (мол)
3
Ростов (мол)
4
Спартак М (мол)
5
Динамо (мол)
6
Чертаново (мол)
7
Сочи (мол)
8
Кр. Советов (мол)
9
Рубин (мол)
10
Локомотив (мол)
11
Краснодар (мол)
12
Строгино (мол)
13
Урал (мол)
14
Нижний Новгород (мол)
15
Химки (мол)
16
Акрон - Академия им. Коноплева
17
Уфа (мол)
18
Ахмат (мол)
19
Арсенал Т (мол)
20
Мастер-Сатурн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
0
2
30
7
23
21
9
7
0
2
23
8
15
21
9
7
0
2
21
7
14
21
9
6
1
2
21
9
12
19
9
6
1
2
25
15
10
19
9
6
1
2
18
12
6
19
9
6
0
3
16
13
3
18
9
6
0
3
13
11
2
18
9
5
3
1
21
6
15
18
9
5
2
2
16
7
9
17
9
4
3
2
18
10
8
15
9
4
1
4
14
9
5
13
9
3
1
5
16
18
-2
10
9
3
1
5
12
16
-4
10
9
2
4
3
16
21
-5
10
9
2
3
4
9
16
-7
9
9
2
2
5
6
13
-7
8
9
1
4
4
9
12
-3
7
9
2
0
7
16
24
-8
6
9
0
4
5
6
26
-20
4
Группа 1
1
ЦСКА (мол)
2
Локомотив (мол)
3
Зенит (мол)
4
Сочи (мол)
5
Ростов (мол)
6
Спартак М (мол)
7
Чертаново (мол)
8
Рубин (мол)
9
Динамо (мол)
10
Кр. Советов (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
11
7
4
12
5
3
1
1
8
5
3
10
5
3
1
1
8
6
2
10
5
3
0
2
6
5
1
9
5
2
2
1
7
4
3
8
5
2
1
2
5
5
0
7
5
1
1
3
9
9
0
4
5
1
1
3
4
7
-3
4
5
0
1
4
1
10
-9
1
5
0
1
4
7
18
-11
1
Группа 2
1
Краснодар (мол)
2
Акрон - Академия им. Коноплева
3
Нижний Новгород (мол)
4
Урал (мол)
5
Ахмат (мол)
6
Химки (мол)
7
Строгино (мол)
8
Уфа (мол)
9
Арсенал Т (мол)
10
Мастер-Сатурн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
16
3
13
13
5
4
1
0
11
4
7
13
5
3
0
2
7
7
0
9
5
2
1
2
10
8
2
7
5
2
1
2
6
7
-1
7
5
2
0
3
9
11
-2
6
5
1
1
3
8
13
-5
4
5
0
3
2
6
12
-6
3
5
0
2
3
7
12
-5
2
5
0
1
4
8
18
-10
1
Команда
1
Ростов (мол)
2
Локомотив (мол)
3
ЦСКА (мол)
4
Динамо (мол)
5
Чертаново (мол)
6
Кр. Советов (мол)
7
Спартак М (мол)
8
Сочи (мол)
9
Нижний Новгород (мол)
10
Зенит (мол)
11
Краснодар (мол)
12
Ахмат (мол)
13
Строгино (мол)
14
Рубин (мол)
15
Акрон - Академия им. Коноплева
16
Урал (мол)
17
Арсенал Т (мол)
18
Мастер-Сатурн
19
Химки (мол)
20
Уфа (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
1
1
26
9
17
22
9
6
2
1
16
11
5
20
9
6
1
2
17
7
10
19
9
6
0
3
16
12
4
18
9
4
3
2
14
10
4
15
9
4
3
2
12
12
0
15
9
4
2
3
12
10
2
14
9
4
1
4
17
17
0
13
9
4
1
4
14
16
-2
13
9
3
1
5
17
19
-2
10
9
3
1
5
11
13
-2
10
9
2
3
4
14
18
-4
9
9
2
2
5
12
13
-1
8
9
2
2
5
17
25
-8
8
9
2
1
6
12
25
-13
7
9
2
0
7
6
17
-11
6
9
1
3
5
7
18
-11
6
9
1
2
6
7
25
-18
5
9
1
1
7
10
26
-16
4
9
1
1
7
3
23
-20
4
Группа 1
1
Зенит (мол)
2
Ростов (мол)
3
ЦСКА (мол)
4
Локомотив (мол)
5
Рубин (мол)
6
Чертаново (мол)
7
Сочи (мол)
8
Кр. Советов (мол)
9
Динамо (мол)
10
Спартак М (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
13
5
8
12
5
3
2
0
16
8
8
11
5
3
2
0
10
5
5
11
5
3
0
2
7
5
2
9
5
2
2
1
8
6
2
8
5
2
1
2
6
4
2
7
5
2
1
2
5
6
-1
7
5
1
1
3
4
11
-7
4
5
1
0
4
4
8
-4
3
5
1
0
4
3
8
-5
3
Группа 2
1
Урал (мол)
2
Краснодар (мол)
3
Химки (мол)
4
Строгино (мол)
5
Уфа (мол)
6
Арсенал Т (мол)
7
Нижний Новгород (мол)
8
Акрон - Академия им. Коноплева
9
Ахмат (мол)
10
Мастер-Сатурн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
13
6
7
11
5
3
1
1
10
4
6
10
5
3
1
1
7
3
4
10
5
3
1
1
13
13
0
10
5
3
0
2
10
9
1
9
5
2
1
2
10
8
2
7
5
2
0
3
4
7
-3
6
5
1
2
2
11
11
0
5
5
1
1
3
8
10
-2
4
5
0
2
3
9
17
-8
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
1
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
Вчера, 21:24
5
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
Вчера, 20:57
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+