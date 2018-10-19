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    Молодежное первенство. Гол Глушакова помог «Спартаку» разгромить «Арсенал»

    «Спартак» разгромил «Арсенал» в матче 11-го тура молодежного первенства.

    Счет на первой минуте встречи открыл полузащитник Денис Глушаков. После этого ворота туляков поражали Данила Прошляков, Илья Мазуров и Кирилл Фольмер.

    Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, имея одну игру в запасе.

    Россия. Молодежное первенство. 11-й тур

    Спартак (мол.) – Арсенал (мол.) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Глушаков, 1; 2:0 – Прошляков, 45+1; 3:0 – Мазуров, 64; 4:0 – Фольмер, 74.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: «Бомбардир»

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    19.10.2018 15:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 17:53

      С победой!!!

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 октября 2018, 16:24

      Ещё пара таких игр и можно задуматься о переводе Дениса в Спартак - 2.А там и до основы рукой подать.Терпенье и труд, всё перетрут.

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