Молодежное первенство. Гол Глушакова помог «Спартаку» разгромить «Арсенал»

«Спартак» разгромил «Арсенал» в матче 11-го тура молодежного первенства.

Счет на первой минуте встречи открыл полузащитник Денис Глушаков. После этого ворота туляков поражали Данила Прошляков, Илья Мазуров и Кирилл Фольмер.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, имея одну игру в запасе.

Россия. Молодежное первенство. 11-й тур

Спартак (мол.) – Арсенал (мол.) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Глушаков, 1; 2:0 – Прошляков, 45+1; 3:0 – Мазуров, 64; 4:0 – Фольмер, 74.

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Турнирная таблица молодежного первенства