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    Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Спартак», «Арсенал» разгромил «Ахмат»

    В матче 21-го тура молодежного первенства «Локомотив» на своем поле переиграл «Спартак». Победу железнодорожникам принесли гол Дзамболата Цаллагова и дубль Алексея Миронова. У красно-белых отличился Солтмурад Бакаев. Еще один мяч в свои ворота забил Федор Андрюхин.

    В другой встрече тульский «Арсенал» разгромил «Ахмат».

    Россия. Молодежное первенство. 21-й тур

    Локомотив (мол.) – Спартак (мол.) – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Цаллагов, 7; 1:1 – Андрюхин, 14 (автогол); 2:1 – Миронов, 53; 3:1 – Миронов, 73; 3:2 – С. Бакаев, 86.

    Арсенал (мол.) – Ахмат (мол.) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Максименко, 3; 2:0 – Тюрин, 22; 3:0 – Альсултанов, 60 (автогол); 4:0 – Седых, 90+2.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2018 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 марта 2018, 15:26

      да будет так и в основах

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