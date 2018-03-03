Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Спартак», «Арсенал» разгромил «Ахмат»

В матче 21-го тура молодежного первенства «Локомотив» на своем поле переиграл «Спартак». Победу железнодорожникам принесли гол Дзамболата Цаллагова и дубль Алексея Миронова. У красно-белых отличился Солтмурад Бакаев. Еще один мяч в свои ворота забил Федор Андрюхин.

В другой встрече тульский «Арсенал» разгромил «Ахмат».

Россия. Молодежное первенство. 21-й тур

Локомотив (мол.) – Спартак (мол.) – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Цаллагов, 7; 1:1 – Андрюхин, 14 (автогол); 2:1 – Миронов, 53; 3:1 – Миронов, 73; 3:2 – С. Бакаев, 86.

Арсенал (мол.) – Ахмат (мол.) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Максименко, 3; 2:0 – Тюрин, 22; 3:0 – Альсултанов, 60 (автогол); 4:0 – Седых, 90+2.

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