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20.05.2016 16:20Скандал в Питере, вознесение в Раменском, финал в Волгограде и другие чемпионские интриги российской лигиЗавтра состоится заключительный тур РФПЛ-2015/16, а чемпион до сих пор не определен. «Бомбардир» вспоминает о чемпионских интригах в те сезоны, когда имя триумфатора держалось в секрете до последнего матча.8
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02.05.2016 16:002 мая финал Кубка России восьмой раз подряд будет проведен не в Москве – ЦСКА и «Зенит» разыграют трофей на великолепной «Казань-Арене». «Бомбардир» вспоминает о ростовских мучениях «Зенита», жалкой посещаемости в Ярославле, рекорде в Грозном и других немосковских финалах турнира.1
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16.04.2016 20:25До ноября 96-го история встреч этих команд особого интереса не представляла, однако в том году победитель игры получил путевку на золотой матч против «Алании». «Бомбардир» вспоминает еще несколько ярких встреч «Спартака» и «Зенита» за последние 20 лет.8
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08.09.2015 11:15О жестоких зачистках на матчах московского «Торпедо», шокирующем падении «Алании», преображении питерского «Динамо» и избиении форварда владимирского «Торпедо» - в обзоре стартовых туров ПФЛ от «Бомбардира».2