Турниры:
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
|15 тур
|27 ноября, воскресенье
|14:00
|Львов
|0:1
|Колос
|14 тур
|21 ноября, понедельник
|13:00
|Ингулец
|1:0
|Львов
|13 тур
|14 ноября, понедельник
|15:00
|Черноморец
|2:0
|Львов
|12 тур
|10 ноября, четверг
|14:00
|Львов
|2:1
|Рух
|11 тур
|4 ноября, пятница
|14:00
|Ворскла
|1:0
|Львов
|10 тур
|30 октября, воскресенье
|14:00
|Львов
|1:1
|Металлист
|9 тур
|22 октября, суббота
|15:00
|Александрия
|2:0
|Львов
|8 тур
|18 октября, вторник
|13:00
|Львов
|1:3
|Верес
|7 тур
|15 октября, суббота
|13:00
|Металлист 1925
|2:2
|Львов
|6 тур
|8 октября, суббота
|15:00
|Львов
|Шахтер
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Перенесен на неопределенный срок
|5 тур
|1 октября, суббота
|15:00
|Львов
|0:3
|Днепр-1
|1 тур
|25 сентября, воскресенье
|13:00
|Минай
|0:1
|Львов
|4 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Динамо
|1:0
|Львов
|3 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:00
|Кривбасс
|0:0
|Львов
|2 тур
|27 августа, суббота
|13:00
|Львов
|2:3
|Заря