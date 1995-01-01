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    Львов - результаты

    Город Львов
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт http://www.fclviv.com.ua/
    Стадион Арена-Львов
    Тренер Олег Дулуб
    Турниры:
    Украина. Премьер-лига (2022/2023)
    15 тур
    		27 ноября, воскресенье 14:00 Львов 0:1 Колос
    14 тур
    		21 ноября, понедельник 13:00 Ингулец 1:0 Львов
    13 тур
    		14 ноября, понедельник 15:00 Черноморец 2:0 Львов
    12 тур
    		10 ноября, четверг 14:00 Львов 2:1 Рух
    11 тур
    		4 ноября, пятница 14:00 Ворскла 1:0 Львов
    10 тур
    		30 октября, воскресенье 14:00 Львов 1:1 Металлист
    9 тур
    		22 октября, суббота 15:00 Александрия 2:0 Львов
    8 тур
    		18 октября, вторник 13:00 Львов 1:3 Верес
    7 тур
    		15 октября, суббота 13:00 Металлист 1925 2:2 Львов
    6 тур
    		8 октября, суббота 15:00 Львов Шахтер
    Перенесен на неопределенный срок
    5 тур
    		1 октября, суббота 15:00 Львов 0:3 Днепр-1
    1 тур
    		25 сентября, воскресенье 13:00 Минай 0:1 Львов
    4 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Динамо 1:0 Львов
    3 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:00 Кривбасс 0:0 Львов
    2 тур
    		27 августа, суббота 13:00 Львов 2:3 Заря
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