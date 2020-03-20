- 20 марта 2020
- 23:20 Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11 1
- 9 апреля 2019
- 11:48 Видео Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану» 56
- 16 сентября 2018
- 22:24 УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление 1
- 26 августа 2018
- 21:31 УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
- 18 августа 2018
- 21:28 УПЛ. «Шахтер» обыграл «Львов» и остался на первой строчке, «Александрия» проиграла «Динамо» 1
- 10 августа 2018
- 20:58 УПЛ. «Олимпик» в большинстве ушел от поражения в игре со «Львовом»
- 4 августа 2018
- 21:22 УПЛ. «Львов» проиграл «Ворскле», «Заря» сыграла вничью с «Черноморцем»
- 28 июля 2018
- 21:26 УПЛ. «Динамо» обыграло «Львов», «Заря» проиграла «Александрии»