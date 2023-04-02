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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Динамо К
Львов - Динамо К: обзор матча 02 апреля 2023
Львов
02.04.2023, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
52'
В. Ванат
87'
Э. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Львов - Динамо К
87'
ГОЛ! 0:2!
Э. Рамирес
Пас отдал
Д. Гармаш
81'
Замена
А. Тымчик
️️️️
Бенито
81'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
В. Ванат
Желтая карточка
Эсеола
74'
73'
Желтая карточка
В. Шепелев
Замена
Гильерме
️️️️
М. Сасовский
71'
Замена
И. Свржняк
️️️️
А. Беляев
71'
62'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
А. Царенко
62'
Замена
Н. Волошин
️️️️
Д. Лонвейк
52'
ГОЛ! 0:1!
В. Ванат
Пас отдал
В. Шепелев
Желтая карточка
Я. Богунов
51'
50'
Желтая карточка
В. Дубинчак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
23
Александр Рыбка
ВР
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
3
Игор Габриэл
ЦЗ
45
Максим Сасовский
ЦЗ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
21
Александр Беляев
ЦП
27
Лео Антонио
ЦП
33
Артем Мильченко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
17
Антон Царенко
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Львов
33
Валерий Юрчук
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
30
Гильерме
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЛВ
19
Роман Михайлов
ЛВ
27
Виталий Михайлов
АП
8
Ивиан Свржняк
АП
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Назар Волошин
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
3-3-2-2
23
Рыбка
54
Дитятьев
3
Габриэл
45
Сасовский
21
Беляев
27
Антонио
33
Мильченко
11
Богунов
11
Грисьо
18
Эсеола
19
Бугай
4-3-2-1
35
Нещерет
20
Караваев
4
Попов
16
Дячук
44
Дубинчак
19
Шепелев
8
Сидорчук
21
Лонвейк
17
Царенко
22
Бенито
19
Ванат
45
Сасовский
30
Гильерме
30
Гильерме
45
Сасовский
21
Беляев
8
Свржняк
8
Свржняк
21
Беляев
22
Бенито
18
Тымчик
18
Тымчик
22
Бенито
17
Царенко
19
Гармаш
19
Гармаш
17
Царенко
21
Лонвейк
9
Волошин
9
Волошин
21
Лонвейк
19
Ванат
24
Рамирес
24
Рамирес
19
Ванат
Остались в запасе
Львов
Динамо К
33
Валерий Юрчук
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
27
Виталий Михайлов
АП
7
Богдан Мишенко
ЛВ
19
Роман Михайлов
ЛВ
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
33
Валерий Юрчук
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
27
Виталий Михайлов
АП
7
Богдан Мишенко
ЛВ
19
Роман Михайлов
ЛВ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Львов - Динамо К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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