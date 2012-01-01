Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
14
4
10
12
6
3
2
1
15
7
8
11
6
2
1
3
10
14
-4
7
6
1
0
5
4
18
-14
3
Группа B
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
10
2
8
12
6
3
2
1
9
3
6
11
6
2
0
4
5
11
-6
6
6
1
1
4
5
13
-8
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
11
5
6
12
6
3
2
1
9
4
5
11
6
1
3
2
7
10
-3
6
6
0
2
4
1
9
-8
2
Группа D
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
21
8
13
16
6
2
2
2
10
11
-1
8
6
2
0
4
12
15
-3
6
6
1
1
4
6
15
-9
4
Группа E
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
9
3
6
18
6
2
2
2
8
8
0
8
6
1
2
3
7
8
-1
5
6
0
2
4
6
11
-5
2
Группа F
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
6
2
4
12
6
2
1
3
4
5
-1
7
6
1
3
2
3
5
-2
6
6
0
5
1
2
3
-1
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
10
6
4
12
6
3
2
1
8
5
3
11
6
2
1
3
7
8
-1
7
6
1
1
4
4
10
-6
4
Группа H
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
10
3
7
11
6
3
1
2
14
10
4
10
6
1
3
2
7
12
-5
6
6
0
4
2
3
9
-6
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
3
8
13
6
4
0
2
13
7
6
12
6
3
1
2
11
6
5
10
6
0
0
6
1
20
-19
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
12
4
8
15
6
3
0
3
5
10
-5
9
6
2
1
3
11
9
2
7
6
1
1
4
5
10
-5
4
Группа K
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
4
7
13
6
3
1
2
7
6
1
10
6
2
1
3
10
7
3
7
6
1
1
4
3
14
-11
4
Группа L
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
7
2
5
15
6
3
1
2
4
4
0
10
6
3
1
2
8
6
2
10
6
0
0
6
3
10
-7
0
Команда
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
1
8
7
3
2
1
0
10
3
7
7
3
2
1
0
7
4
3
7
3
1
0
2
3
6
-3
3
Группа 1
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
3
0
3
7
3
2
0
1
4
5
-1
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
0
2
3
9
-6
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
2
1
0
7
2
5
7
3
1
1
1
5
4
1
4
3
0
2
1
0
4
-4
2
Группа 3
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
11
5
6
7
3
2
0
1
10
9
1
6
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
1
1
3
3
0
4
Группа 4
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
4
1
3
9
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
6
5
1
4
3
0
1
2
4
6
-2
1
Группа 5
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
0
2
1
2
-1
3
3
0
3
0
2
2
0
3
3
0
2
1
1
2
-1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
1
0
7
3
4
7
3
1
1
1
2
3
-1
4
Группа 7
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
2
5
6
3
1
1
1
6
4
2
4
3
0
2
1
4
6
-2
2
3
0
2
1
1
4
-3
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
3
0
0
9
0
9
9
3
2
1
0
7
1
6
7
3
0
0
3
1
8
-7
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
3
0
0
5
0
5
9
3
2
0
1
8
3
5
6
3
1
1
1
4
5
-1
4
Группа 10
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
1
1
5
3
2
4
3
1
0
2
7
4
3
3
3
0
1
2
0
5
-5
1
Группа 11
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
1
0
3
1
2
7
3
2
0
1
5
2
3
6
3
0
0
3
1
4
-3
0
Команда
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
1
1
5
4
1
4
3
0
0
3
1
12
-11
0
3
0
0
3
3
10
-7
0
Группа 1
1
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
0
7
7
3
1
1
1
6
3
3
4
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
7
3
4
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
2
1
2
6
-4
2
3
0
0
3
1
5
-4
0
Группа 3
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
3
7
9
3
0
2
1
6
7
-1
2
3
0
0
3
3
12
-9
0
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа 4
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
2
3
9
3
1
1
1
6
6
0
4
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа 5
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
0
2
1
0
1
-1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
0
3
0
5
-5
0
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 7
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
6
2
6
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
1
1
3
6
-3
4
3
0
2
1
2
5
-3
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
0
3
0
12
-12
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
3
2
6
3
0
1
2
3
6
-3
1
3
0
0
3
0
10
-10
0
3
0
0
3
1
5
-4
0
Группа 10
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
3
9
-6
3
Группа 11
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
2
1
1
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
1
3
-2
3
3
0
0
3
2
6
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире