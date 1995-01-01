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    Либертас - результаты

    Город Борго Маджиоре
    Дивизион Сан-Марино-Чемпионат Сан-Марино
    Турниры:
    Лига Европы (2014/2015), ответный матч
    Квалификация, 1 раунд
    ответный матч    		 10 июля, четверг 22:30 Либертас 0:2 Ботев
    Лига Европы (2014/2015), первый матч
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 3 июля, четверг 20:45 Ботев 4:0 Либертас
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