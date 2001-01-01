Общая
Рейтинг 3-х мест
Группа A
1
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
1
5
7
3
0
3
0
2
2
0
3
3
0
2
1
0
2
-2
2
3
0
2
1
1
4
-3
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
3
1
2
7
3
2
0
1
5
4
1
6
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
4
6
-2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
4
4
9
3
1
1
1
6
5
1
4
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
3
7
-4
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
1
6
7
3
2
1
0
5
1
4
7
3
1
0
2
1
4
-3
3
3
0
0
3
0
7
-7
0
Группа E
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
2
0
1
4
2
2
6
3
1
0
2
1
5
-4
3
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа F
1
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
2
1
0
5
3
2
7
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
0
3
4
7
-3
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире