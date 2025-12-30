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Уганда
Новости
Новости сборной Уганды по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.fufa.co.ug/
Тренер:
Пол Пут
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Статистика
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Расписание
Таблица
Танзания – Уганда: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.43
4 июня
Трансляция
Уганда – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2025
2025.12.30 17:50
Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
2024.11.20 12:43
89-я сборная мира готова сыграть с Россией
2023.10.21 09:34
5
Фото
В Африке судья добавил 38 минут к первому тайму
2023.03.30 13:44
3
Кубок Африки. Сенегал благодаря голу Мане прошел в 1/8 финала Уганду и встретится с Бенином
2019.07.05 23:59
Кубок Африки. Египет и Уганда вышли в 1/8 финала
2019.07.01 00:11
1
Кубок Африки. Египет выиграл у ДР Конго, Салах забил гол. Уганда и Зимбабве сыграли вничью
2019.06.27 02:14
Отбор на ЧМ-2018. Пробившийся на турнир Египет сыграл вничью с Ганой, Конго и Уганда забили по голу
2017.11.12 20:24
Видео
Гана просит у ФИФА переиграть матч против Уганды
2017.10.08 00:28
7
Отбор на ЧМ-2018. Уганда и Гана голов не забили, ЮАР переиграла Буркина-Фасо
2017.10.07 18:15
Отбор на ЧМ-2018. Гол Салаха принес Египту победу над Угандой
2017.09.05 22:56
Кубок африканских наций. Египет и Гана пробились в четвертьфинал
2017.01.25 23:52
2
Кубок африканских наций. Гол Эль-Саида на 89-й минуте принес Египту победу над Угандой
2017.01.21 23:58
Кубок африканских наций. Гол Андре Айю принес Гане победу над Угандой
2017.01.17 20:50
Отбор на ЧМ-2018. ЮАР обыграл Сенегал, Уганда добыла победу над Конго
2016.11.12 17:59
«Кубань» пополнилась хавбеком сборной Уганды
2016.07.13 22:44
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