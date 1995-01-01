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    Результаты сборной Уганды по футболу

    Тренер Милутин Средоевич
    Турниры:
    Кубок африканских наций 2019, группа A
    Групповой этап, 3 тур
    		30 июня, воскресенье 22:00 Уганда 0:2 Египет
    Групповой этап, 2 тур
    		26 июня, среда 20:00 Уганда 1:1 Зимбабве
    Групповой этап, 1 тур
    		22 июня, суббота 17:30 ДР Конго 0:2 Уганда
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