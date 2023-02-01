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    Сент-Луис - таблица

    Город Сент-Луис
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт www.stlcitysc.com/
    Стадион Ситипарк
    Тренер Брэдли Карнелл
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
    2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
    3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
    4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
    5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
    6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
    7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
    8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
    9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
    10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
    11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
    12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
    13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
    14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
    15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
    16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
    17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
    18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
    19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
    20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
    21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
    22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
    23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
    24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
    25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
    26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
    27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Сиэтл 2 2 0 0 6:0 +6 6
    2. Филадельфия 2 2 0 0 5:1 +4 6
    3. Интер 2 2 0 0 4:0 +4 6
    4. Нэшвилл 2 2 0 0 4:0 +4 6
    5. Сан-Хосе 2 2 0 0 3:1 +2 6
    6. Цинциннати 2 2 0 0 3:1 +2 6
    7. Орландо Сити 2 1 1 0 1:0 +1 4
    8. Атланта Юнайтед 2 1 1 0 3:2 +1 4
    9. Ди Си Юнайтед 2 1 1 0 4:3 +1 4
    10. Нью-Инглэнд 1 1 0 0 3:0 +3 3
    11. Сент-Луис 1 1 0 0 3:1 +2 3
    12. Коламбус 1 1 0 0 2:0 +2 3
    13. Даллас 2 1 0 1 3:2 +1 3
    14. Нью-Йорк Сити 1 1 0 0 1:0 +1 3
    15. Остин 2 1 0 1 3:3 0 3
    16. Портленд 2 1 0 1 2:2 0 3
    17. Cпортинг КС 1 0 1 0 0:0 0 1
    18. Чикаго Файр 1 0 1 0 1:1 0 1
    19. Колорадо 1 0 1 0 0:0 0 1
    20. Нью-Йорк Ред Буллз 1 0 1 0 0:0 0 1
    21. Торонто 1 0 1 0 1:1 0 1
    22. Миннесота Юнайтед 1 0 1 0 1:1 0 1
    23. Ванкувер Уайткепс 2 0 1 1 2:3 -1 1
    24. Монреаль Импакт 0 0 0 0 0:0 0 0
    25. Динамо Хью 0 0 0 0 0:0 0 0
    26. Реал Солт-Лейк 1 0 0 1 1:2 -1 0
    27. Шарлотт 2 0 0 2 0:4 -4 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Сент-Луис 2 2 0 0 5:3 +2 6
    2. Атланта Юнайтед 1 1 0 0 3:0 +3 3
    3. Миннесота Юнайтед 1 1 0 0 1:0 +1 3
    4. Остин 1 1 0 0 2:1 +1 3
    5. Реал Солт-Лейк 2 1 0 1 2:3 -1 3
    6. Нью-Инглэнд 2 1 0 1 1:4 -3 3
    7. Даллас 1 0 1 0 1:1 0 1
    8. Нэшвилл 1 0 1 0 0:0 0 1
    9. Цинциннати 1 0 1 0 0:0 0 1
    10. Орландо Сити 1 0 1 0 1:1 0 1
    11. Торонто 2 0 1 1 3:4 -1 1
    12. Cпортинг КС 2 0 1 1 0:1 -1 1
    13. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1:2 -1 1
    14. Нью-Йорк Сити 2 0 1 1 1:3 -2 1
    15. Коламбус 2 0 1 1 2:5 -3 1
    16. Чикаго Файр 1 0 0 1 0:1 -1 0
    17. Ванкувер Уайткепс 1 0 0 1 1:2 -1 0
    18. Интер 1 0 0 1 0:1 -1 0
    19. Сиэтл 1 0 0 1 0:1 -1 0
    20. Сан-Хосе 1 0 0 1 1:2 -1 0
    21. Портленд 1 0 0 1 2:3 -1 0
    22. Ди Си Юнайтед 1 0 0 1 0:2 -2 0
    23. Филадельфия 1 0 0 1 0:2 -2 0
    24. Шарлотт 1 0 0 1 1:3 -2 0
    25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
    26. Колорадо 2 0 0 2 0:5 -5 0
    27. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
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