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    Сент-Луис - расписание

    Город Сент-Луис
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт www.stlcitysc.com/
    Стадион Ситипарк
    Тренер Брэдли Карнелл
    США. МЛС 2023
    3 тур
    		5 марта, воскресенье 04:30 Сент-Луис Шарлотт
    США. МЛС 2023
    4 тур
    		12 марта, воскресенье 06:30 Портленд Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    6 тур
    		19 марта, воскресенье 03:30 Сент-Луис Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    7 тур
    		26 марта, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    9 тур
    		2 апреля, воскресенье 03:30 Сент-Луис Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    10 тур
    		9 апреля, воскресенье 05:30 Сиэтл Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    11 тур
    		16 апреля, воскресенье 03:30 Сент-Луис Цинциннати
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		23 апреля, воскресенье 04:30 Колорадо Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    14 тур
    		30 апреля, воскресенье 03:30 Сент-Луис Портленд
    США. МЛС 2023
    15 тур
    		7 мая, воскресенье 03:30 Даллас Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    16 тур
    		13 мая, суббота 20:00 Чикаго Файр Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    20 тур
    		21 мая, воскресенье 04:30 Сент-Луис Канзаc Сити
    США. МЛС 2023
    21 тур
    		28 мая, воскресенье 03:30 Сент-Луис Ванкувер Уайткепс
    США. МЛС 2023
    22 тур
    		1 июня, четверг 05:30 Лос-Анджелес Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    24 тур
    		4 июня, воскресенье 03:30 Сент-Луис Хьюстон
    США. МЛС 2023
    25 тур
    		11 июня, воскресенье 20:00 Сент-Луис Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    26 тур
    		18 июня, воскресенье 03:30 Нэшвилл Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    27 тур
    		22 июня, четверг 03:30 Сент-Луис Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    29 тур
    		25 июня, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    30 тур
    		2 июля, воскресенье 03:30 Сент-Луис Колорадо
    США. МЛС 2023
    31 тур
    		5 июля, среда 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    31 тур
    		9 июля, воскресенье 02:30 Торонто Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    34 тур
    		16 июля, воскресенье 03:30 Сент-Луис Интер
    США. МЛС 2023
    35 тур
    		21 августа, понедельник 04:30 Сент-Луис Остин
    США. МЛС 2023
    37 тур
    		27 августа, воскресенье 02:30 Орландо Сити Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    38 тур
    		31 августа, четверг 03:30 Сент-Луис Даллас
    США. МЛС 2023
    39 тур
    		3 сентября, воскресенье 03:30 Канзаc Сити Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    41 тур
    		17 сентября, воскресенье 03:30 Хьюстон Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    43 тур
    		21 сентября, четверг 03:30 Сент-Луис Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    44 тур
    		24 сентября, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    45 тур
    		1 октября, воскресенье 03:30 Сент-Луис Канзаc Сити
    США. МЛС 2023
    47 тур
    		5 октября, четверг 05:30 Ванкувер Уайткепс Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    50 тур
    		22 октября, воскресенье 04:00 Сент-Луис Сиэтл
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