1 декабря на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» состоится центральный матч 14 тура чемпионата Турции – одно из самых принципиальных дерби страны. «Фенербахче» и «Галатасарай» подходят к игре в отличной форме и занимают два первых места в турнирной таблице. Команды уверенно выступают в атаке, а их очные встречи почти всегда проходят в напряжeнной и динамичной борьбе.

«Фенербахче»

После 13 туров команда набрала 31 очко и идeт второй. «Фенербахче» победил в пяти матчах подряд, а последняя игра против «Ризеспора» завершилась яркой победой 5:2. Команда забивает больше всех в чемпионате – 30 голов за 13 туров, а в последних пяти матчах забила 13 мячей (2.60 в среднем). Оборона действует менее надeжно – 7 пропущенных за пять игр, и команда пропускает три тура подряд. Зато атакующая линия работает стабильно: «Фенербахче» забивает в каждом из пяти последних матчей и регулярно создаeт большое количество моментов.

«Галатасарай»

«Галатасарай» лидирует в чемпионате с 32 очками и показывает отличную стабильность: 18 из 19 последних матчей команда не проигрывает. При этом «Галатасарай» имеет лучшую разницу мячей в турнире (+20) и одну из самых надeжных оборон – 4 пропущенных за пять матчей. В атаке команда менее результативна, чем соперник: 6 голов за последние пять встреч (1.20 в среднем). Победа 3:2 над «Генчлербирлиги» вновь показала способность команды решать эпизоды индивидуально. На выезде «Галатасарай» действует осторожно, часто упираясь в плотные структуры соперников.

Факты о командах

«Фенербахче»

5 побед подряд

В среднем: 2.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 матчах подряд

13 голов за 5 игр

«Галатасарай»