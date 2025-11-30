Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фенербахче» – «Галатасарай»: прогноз и ставки на матч 1 декабря 2025 с коэффициентом 1.55

30 ноября 2025 10:00
Фенербахче - Галатасарай
01 дек. 2025, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Обе команды забьют
Сделать ставку

1 декабря на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» состоится центральный матч 14 тура чемпионата Турции – одно из самых принципиальных дерби страны. «Фенербахче» и «Галатасарай» подходят к игре в отличной форме и занимают два первых места в турнирной таблице. Команды уверенно выступают в атаке, а их очные встречи почти всегда проходят в напряжeнной и динамичной борьбе.

«Фенербахче»

После 13 туров команда набрала 31 очко и идeт второй. «Фенербахче» победил в пяти матчах подряд, а последняя игра против «Ризеспора» завершилась яркой победой 5:2. Команда забивает больше всех в чемпионате – 30 голов за 13 туров, а в последних пяти матчах забила 13 мячей (2.60 в среднем). Оборона действует менее надeжно – 7 пропущенных за пять игр, и команда пропускает три тура подряд. Зато атакующая линия работает стабильно: «Фенербахче» забивает в каждом из пяти последних матчей и регулярно создаeт большое количество моментов.

«Галатасарай»

«Галатасарай» лидирует в чемпионате с 32 очками и показывает отличную стабильность: 18 из 19 последних матчей команда не проигрывает. При этом «Галатасарай» имеет лучшую разницу мячей в турнире (+20) и одну из самых надeжных оборон – 4 пропущенных за пять матчей. В атаке команда менее результативна, чем соперник: 6 голов за последние пять встреч (1.20 в среднем). Победа 3:2 над «Генчлербирлиги» вновь показала способность команды решать эпизоды индивидуально. На выезде «Галатасарай» действует осторожно, часто упираясь в плотные структуры соперников.

Факты о командах

«Фенербахче»

  • 5 побед подряд
  • В среднем: 2.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • 13 голов за 5 игр

«Галатасарай»

  • Не проигрывает в 18 из 19 матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • 6 голов и 4 пропущенных за 5 игр
  • Не проигрывает в 6 из 8 матчей против «Фенербахче»

Личные встречи
34% (13)
37% (14)
29% (11)
35
Забитых мячей
36
0.92
В среднем за матч
0.95
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
0 : 0
24.02.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 37 тур
Галатасарай
0 : 1
19.05.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 18 тур
Фенербахче
0 : 0
24.12.2023
Галатасарай
Турция. Суперлига, 37 тур
Галатасарай
3 : 0
04.06.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 18 тур
Фенербахче
0 : 3
08.01.2023
Галатасарай
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 0
10.04.2022
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Галатасарай
1 : 2
21.11.2021
Фенербахче
Турция. Суперлига, 24 тур
Фенербахче
0 : 1
06.02.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
0 : 0
27.09.2020
Фенербахче
Турция. Суперлига, 23 тур
Фенербахче
1 : 3
23.02.2020
Галатасарай
Турция. Суперлига, 6 тур
Галатасарай
0 : 0
28.09.2019
Фенербахче
Турция. Суперлига, 28 тур
Фенербахче
1 : 1
14.04.2019
Галатасарай
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
2 : 2
02.11.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 26 тур
Фенербахче
0 : 0
17.03.2018
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
0 : 0
22.10.2017
Фенербахче
Турция. Суперлига, 28 тур
Галатасарай
0 : 1
23.04.2017
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Фенербахче
2 : 0
20.11.2016
Галатасарай
Турция. Суперлига, 26 тур
Галатасарай
0 : 0
13.04.2016
Фенербахче
Турция. Суперлига, 9 тур
Фенербахче
1 : 1
25.10.2015
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 23 тур
Фенербахче
1 : 0
08.03.2015
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 6 тур
Галатасарай
2 : 1
18.10.2014
Фенербахче
Суперкубок Турции,
Фенербахче
0 : 0
25.08.2014
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 28 тур
Галатасарай
1 : 0
06.04.2014
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 11 тур
Фенербахче
2 : 0
10.11.2013
Галатасарай
Суперкубок Турции,
Галатасарай
1 : 0
11.08.2013
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Фенербахче
2 : 1
12.05.2013
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 16 тур
Галатасарай
2 : 1
16.12.2012
Фенербахче
Суперкубок Турции,
Галатасарай
3 : 2
12.08.2012
Фенербахче
Турция. Плей-офф, 6 тур
Фенербахче
0 : 0
12.05.2012
Галатасарай
Турция. Плей-офф, 2 тур
Галатасарай
1 : 2
22.04.2012
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Фенербахче
2 : 2
17.03.2012
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 14 тур
Галатасарай
3 : 1
07.12.2011
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 26 тур
Галатасарай
1 : 2
18.03.2011
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Фенербахче
0 : 0
24.10.2010
Галатасарай
Товарищеские матчи,
Фенербахче
1 : 0
21.07.2010
Галатасарай
Чемпионат Турции, 27 тур
Галатасарай
0 : 1
28.03.2010
Фенербахче
Чемпионат Турции, 10 тур
Фенербахче
3 : 1
25.10.2009
Галатасарай
Показать все

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Галатасарай»

Обе команды подходят к дерби в сильной форме, но демонстрируют разные стили игры. «Фенербахче» делает ставку на агрессивную атаку и темп, что приносит большое количество голов, однако создаeт риски в обороне. «Галатасарай» действует аккуратнее, лучше структурирован в защите и реже допускает ошибки. Фактор домашнего поля может дать преимущество «Фенербахче», но статистика очных встреч и текущая надeжность лидера склоняют матч к равному сценарию. Встреча обещает быть динамичной и насыщенной моментами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.72

1.55
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига
Другие прогнозы
30.11.2025
14:00
1.47
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар - Крылья Советов
Победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5
30.11.2025
14:00
1.43
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Александрия - Рух
Тотал меньше 2.5
30.11.2025
15:00
1.37
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Двойной шанс «Кристал Пэлас» не проиграет
30.11.2025
16:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат - Динамо
Победа «Динамо» с форой (0)
30.11.2025
17:00
1.72
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Арсенал - Нефтехимик
Тотал больше 2
30.11.2025
17:00
1.55
Италия. Серия А, 13 тур
Пиза - Интер
Победа «Интера» и тотал больше 1.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 