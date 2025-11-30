1 декабря на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» состоится центральный матч 14 тура чемпионата Турции – одно из самых принципиальных дерби страны. «Фенербахче» и «Галатасарай» подходят к игре в отличной форме и занимают два первых места в турнирной таблице. Команды уверенно выступают в атаке, а их очные встречи почти всегда проходят в напряжeнной и динамичной борьбе.
«Фенербахче»
После 13 туров команда набрала 31 очко и идeт второй. «Фенербахче» победил в пяти матчах подряд, а последняя игра против «Ризеспора» завершилась яркой победой 5:2. Команда забивает больше всех в чемпионате – 30 голов за 13 туров, а в последних пяти матчах забила 13 мячей (2.60 в среднем). Оборона действует менее надeжно – 7 пропущенных за пять игр, и команда пропускает три тура подряд. Зато атакующая линия работает стабильно: «Фенербахче» забивает в каждом из пяти последних матчей и регулярно создаeт большое количество моментов.
«Галатасарай»
«Галатасарай» лидирует в чемпионате с 32 очками и показывает отличную стабильность: 18 из 19 последних матчей команда не проигрывает. При этом «Галатасарай» имеет лучшую разницу мячей в турнире (+20) и одну из самых надeжных оборон – 4 пропущенных за пять матчей. В атаке команда менее результативна, чем соперник: 6 голов за последние пять встреч (1.20 в среднем). Победа 3:2 над «Генчлербирлиги» вновь показала способность команды решать эпизоды индивидуально. На выезде «Галатасарай» действует осторожно, часто упираясь в плотные структуры соперников.
Факты о командах
«Фенербахче»
- 5 побед подряд
- В среднем: 2.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 5 матчах подряд
- 13 голов за 5 игр
«Галатасарай»
- Не проигрывает в 18 из 19 матчей
- В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
- 6 голов и 4 пропущенных за 5 игр
- Не проигрывает в 6 из 8 матчей против «Фенербахче»