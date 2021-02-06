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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Галатасарай
Фенербахче - Галатасарай: обзор матча 06 февраля 2021
Фенербахче
06.02.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Галатасарай
54'
М. Мохамед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Галатасарай
Желтая карточка
Д. Эркин
90'
+9
87'
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
М. Сараччи
87'
Замена
О. Этебо
️️️️
Э. Килинк
82'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
М. Линнес
81'
Желтая карточка
М. Линнес
Замена
З. Гюмюш
️️️️
М. Саматта
78'
78'
Замена
Р. Бабел
️️️️
A. Turan
78'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
А. Оникуру
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
Э. Валенсия
63'
Замена
М. Озил
️️️️
М. Хакан Яндас
63'
54'
ГОЛ! 0:1!
М. Мохамед
Пас отдал
Э. Килинк
28'
Желтая карточка
М. Сараччи
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
3-2-3-2
1
Баиндыр
30
Сангаре
4
Азиз
88
Эркин
41
Салаи
26
Осайи-Самуэль
7
Соса
11
Туфан
8
Яндас
38
Саматта
30
Валенсия
4-2-1-3
16
Муслера
25
Линнес
23
Маркао
4
Донк
4
Сараччи
14
Антальялы
20
Бельханда
7
Оникуру
10
11
Килинк
42
Мохамед
38
Саматта
11
Гюмюш
11
Гюмюш
38
Саматта
8
Яндас
10
Озил
10
Озил
8
Яндас
30
Валенсия
9
9
30
Валенсия
7
Оникуру
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
7
Оникуру
25
Линнес
2
Йедлин
2
Йедлин
25
Линнес
4
Сараччи
33
Ташдемир
33
Ташдемир
4
Сараччи
11
Килинк
5
Этебо
5
Этебо
11
Килинк
10
8
Бабел
8
Бабел
10
Остались в запасе
Фенербахче
Галатасарай
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
Остались в запасе
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Фенербахче - Галатасарай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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