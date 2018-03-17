Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Галатасарай
Фенербахче - Галатасарай: обзор матча 17 марта 2018
Фенербахче
17.03.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Галатасарай
90'
+5
Желтая карточка
С. Азиз
Желтая карточка
М. Шкртел
88'
Желтая карточка
Н. Дирар
68'
46'
Желтая карточка
Фернандо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
5
Соуза
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Фернандао
ЦФ
Галатасарай
16
Седрик Каррассо
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Демирель
2
Озбайраклы
37
Шкртел
33
Али Калдырым
33
Нойштедтер
5
Топал
8
Дирар
11
Экичи
5
Соуза
20
Жулиано
9
Сольдадо
3-2-2-1-1
16
Муслера
25
Линнес
4
Азиз
5
Нагатомо
8
Фегули
5
Фернандо
20
Бельханда
8
Инан
10
Родригеш
18
Гомис
Остались в запасе
Фенербахче
Галатасарай
13
Идрисс Камени
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
38
Толга Чигерчи
ОП
16
Седрик Каррассо
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Фернандао
ЦФ
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
16
Седрик Каррассо
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Фенербахче - Галатасарай
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Галатасарай
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:23
5
«Галатасарай» отчитался о повреждении Батракова
Вчера, 19:36
1
Кисляк: «Батраков не вербовал меня в «Галатасарай»
Вчера, 16:44
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
Вчера, 15:48
Тюкавин оценил вариант с переходом в Турцию
Вчера, 12:41
6
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 12:01
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
Вчера, 11:29
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:23
5
«Галатасарай» отчитался о повреждении Батракова
Вчера, 19:36
1
Кисляк: «Батраков не вербовал меня в «Галатасарай»
Вчера, 16:44
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
Вчера, 15:48
Тюкавин оценил вариант с переходом в Турцию
Вчера, 12:41
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+