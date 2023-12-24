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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Галатасарай
Фенербахче - Галатасарай: обзор матча 24 декабря 2023
Фенербахче
24.12.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Галатасарай
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Джеко
90'
+4
90'
+2
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
К. Актюркоглу
90'
+1
Желтая карточка
К. Актюркоглу
90'
+1
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
К. Демирбай
86'
Замена
К. Айхан
️️️️
Л. Торрейра
86'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Х. Зиеш
85'
Желтая карточка
Х. Зиеш
73'
Желтая карточка
С. Боэ
Желтая карточка
Д. Кинг
72'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Тадич
69'
67'
Замена
В. Заа
️️️️
Д. Мертенс
64'
Желтая карточка
Л. Торрейра
Желтая карточка
И. Кахведжи
57'
Замена
И. Юкшек
️️️️
Д. Ундер
46'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
24
Ферди Кадиоглу
ЛЗ
24
Джейден Остерволде
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
6
Эюп Айдын
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Тете
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
4-2-3-1
25
Ливакович
24
Кадиоглу
24
Остерволде
4
Джику
26
Осайи-Самуэль
17
Кахведжи
19
Креспо
10
Тадич
17
Шиманьски
7
Ундер
10
Джеко
3-1-1-3-2
16
Муслера
23
Боэ
42
Бартакжи
25
Нельссон
34
Торрейра
26
Демирбай
22
Зиеш
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
9
Икарди
10
Мертенс
7
Ундер
5
Юкшек
5
Юкшек
7
Ундер
10
Тадич
7
Кинг
7
Кинг
10
Тадич
10
Джеко
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Джеко
34
Торрейра
23
Айхан
23
Айхан
34
Торрейра
26
Демирбай
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
26
Демирбай
10
Мертенс
10
Заа
10
Заа
10
Мертенс
22
Зиеш
94
Бакамбу
94
Бакамбу
22
Зиеш
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
7
Актюркоглу
Остались в запасе
Фенербахче
Галатасарай
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Райан Кент
ЛВ
7
Эмре Мор
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
6
Эюп Айдын
ЦП
11
Тете
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Райан Кент
ЛВ
7
Эмре Мор
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
6
Эюп Айдын
ЦП
11
Тете
ПВ
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Фенербахче - Галатасарай
3
4
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
6
Нарушения
19
26
Офсайды
1
1
Количество передач
282
339
Сейвы
1
0
Точность передач %
68
71
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.32
0.42
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Арда Кардешлер
(Бурса)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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