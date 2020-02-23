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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Галатасарай
Фенербахче - Галатасарай: обзор матча 23 февраля 2020
Фенербахче
23.02.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Галатасарай
21'
М. Крузе (П)
40'
Р. Донк
80'
Р. Фалькао (П)
90+6'
А. Оникуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Галатасарай
90'
+7
Желтая карточка
А. Оникуру
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
А. Оникуру
Пас отдал
Р. Донк
84'
Вторая желтая
Ю. Бельханда
Красная карточка
Д. Тюрук
84'
80'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Фалькао
74'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
68'
Желтая карточка
Р. Донк
58'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
Желтая карточка
М. Исла
58'
Желтая карточка
Н. Дирар
54'
Желтая карточка
Т. Арслан
50'
40'
ГОЛ! 1:1!
Р. Донк
Пас отдал
О. Байрам
Желтая карточка
О. Туфан
36'
36'
Желтая карточка
Р. Фалькао
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Крузе
21'
20'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Желтая карточка
С. Азиз
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
4
Сердар Азиз
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
18
Омер Байрам
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
54
Эртен Эрсу
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
3-1-4-2
4
Азиз
33
Али Калдырым
22
Исла
38
Чигерчи
8
Дирар
16
Жаилсон
30
Арслан
11
Туфан
19
Мурики
10
Крузе
3-3-2-1-1
16
Муслера
25
Мариано
23
Маркао
4
Донк
4
Сараччи
8
Фегули
18
Байрам
14
Сери
20
Бельханда
7
Оникуру
9
Фалькао
Остались в запасе
Фенербахче
Галатасарай
23
Харун Текин
ВР
54
Эртен Эрсу
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
1
Окан Кочук
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
54
Эртен Эрсу
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Фенербахче - Галатасарай
5
2
1
7
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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