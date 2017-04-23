Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Фенербахче
Галатасарай - Фенербахче: обзор матча 23 апреля 2017
Галатасарай
23.04.2017, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Фенербахче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Галатасарай - Фенербахче
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
8
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Фенербахче
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
12:01
Суперлига: шансы «Галатасарая» и «Самсунспора» на победу в матче 12-го тура
11:58
Названа сумма, за которую ЦСКА готов продать Кисляка в Турцию
11:29
3
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
11:18
2
Тюкавин выбрал двух главных модников в сборной России
10:56
2
Суперлига: шансы «Галатасарая» и «Самсунспора» на победу в матче 12-го тура
11:58
Названа сумма, за которую ЦСКА готов продать Кисляка в Турцию
11:29
3
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
11:18
2
Тюкавин выбрал двух главных модников в сборной России
10:56
2
«На часик потеряли»: Батраков поиграл в GTA 6
08:16
1
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
12:01
Названа сумма, за которую ЦСКА готов продать Кисляка в Турцию
11:29
3
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+