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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Фенербахче
Галатасарай - Фенербахче: обзор матча 28 сентября 2019
Галатасарай
28.09.2019, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Фенербахче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Фенербахче
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
82'
Желтая карточка
Маркао
78'
75'
Желтая карточка
Э. Белезоглу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Марио Лемина
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Фенербахче
25
Занка
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Луис Густаво
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
4-2-2-2
16
Муслера
5
Нагатомо
23
Маркао
25
Мариано
27
Люиндама
8
Фегули
99
Лемина
15
Н'Зонзи
20
Бельханда
9
Фалькао
8
Бабел
2-2-4-2
22
Исла
25
Занка
38
Чигерчи
14
Густаво
16
Жаилсон
8
Дирар
25
Белезоглу
11
Туфан
19
Мурики
10
Крузе
Остались в запасе
Галатасарай
Фенербахче
7
Эмре Мор
ПВ
18
Омер Байрам
ЛЗ
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
18
Омер Байрам
ЛЗ
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Галатасарай - Фенербахче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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Галатасарай
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