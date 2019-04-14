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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Галатасарай
Фенербахче - Галатасарай: обзор матча 14 апреля 2019
Фенербахче
14.04.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Галатасарай
71'
Э. Эльмас
66'
А. Оникуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Галатасарай
90'
+9
Желтая карточка
З. Гюмюш
Желтая карточка
Р. Сольдадо
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Э. Эльмас
Пас отдал
Н. Дирар
71'
70'
Желтая карточка
А. Оникуру
66'
ГОЛ! 0:1!
А. Оникуру
Пас отдал
С. Фегули
Желтая карточка
Т. Арслан
58'
52'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
Желтая карточка
М. Вальбуэна
45'
+8
Красная карточка
Х. Али Калдырым
45'
Желтая карточка
В. Мозес
35'
Желтая карточка
М. Топал
21'
18'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
3-5-1-1
23
Текин
37
Шкртел
4
Азиз
33
Али Калдырым
8
Дирар
30
Арслан
99
Эльмас
5
Топал
11
Мозес
28
Вальбуэна
9
Сольдадо
4-2-2-1-1
16
Муслера
25
Линнес
4
Донк
25
Мариано
2
Кайя
8
Фегули
5
Фернандо
5
Ндиайе
20
Бельханда
7
Оникуру
45
Дианье
Остались в запасе
Фенербахче
Галатасарай
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
13
Исмаил Кипе
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Фенербахче - Галатасарай
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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