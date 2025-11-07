8 ноября на «Велодроме» состоится встреча 12-го тура чемпионата Франции между командами с разной турнирной динамикой. «Марсель» уверенно идeт в группе лидеров, тогда как «Брест» борется за выход из середины таблицы. Обе команды нестабильны в защите, но демонстрируют разный атакующий потенциал.

«Марсель»

Коллектив продолжает уверенно выступать во внутреннем первенстве – после 11 туров команда занимает второе место с 22 очками. Особенно мощно выглядит атака: 25 голов – лучший показатель в Лиге 1. Несмотря на осечку в Лиге чемпионов с «Аталантой» (0:1), в чемпионате «Марсель» взял 4 очка в двух последних турах. Однако нельзя не отметить проблемы в защите – 7 пропущенных мячей за 5 последних матчей и в среднем 1.40 за игру. Тем не менее, команда стабильно забивает – хотя бы один гол в каждом из 8 последних матчей в Лиге 1.

«Брест»

Команда переживает спад – без побед в 5 последних турах, при этом набрав лишь 3 очка. В атаке нестабильность: всего 3 гола в 5 последних матчах, в среднем по 0.60 за игру. «Брест» играет от обороны, но всe чаще допускает ошибки – в последних 5 матчах пропущено 7 голов. Последняя встреча с «Лионом» завершилась 0:0, и это уже второй матч без забитых голов. Несмотря на сложную ситуацию, команда продолжает бороться и регулярно создаeт моменты.

Факты о командах

«Марсель»

2-е место в Лиге 1 после 11 туров

Лучшая атака чемпионата – 25 голов

Забивает в 8 последних матчах Лиги 1

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.00 гола забито и 1.40 пропущено за последние 5 игр

«Брест»

Не выигрывает в 5 турах подряд

Забивает в 3 последних матчах

В среднем: 0.60 гола забито и 1.40 пропущено за последние 5 игр

13-е место в таблице с 10 очками

Прогноз на матч

«Марсель» выглядит фаворитом встречи: команда уверенно действует в атаке и забивает практически в каждом матче. «Брест» нестабилен в атаке и испытывает трудности с завершением моментов, особенно на выезде. Несмотря на частые голы в обоих направлениях, статистика указывает на то, что «Марсель» вполне способен добиться победы, контролируя темп игры и используя свою результативную линию нападения.

