«Марсель» – «Брест»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.65

07 ноября 2025 10:47
Марсель - Брест
08 нояб. 2025, суббота 19:00 | Франция. Лига 1, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Марселя»
Сделать ставку

8 ноября на «Велодроме» состоится встреча 12-го тура чемпионата Франции между командами с разной турнирной динамикой. «Марсель» уверенно идeт в группе лидеров, тогда как «Брест» борется за выход из середины таблицы. Обе команды нестабильны в защите, но демонстрируют разный атакующий потенциал.

«Марсель»

Коллектив продолжает уверенно выступать во внутреннем первенстве – после 11 туров команда занимает второе место с 22 очками. Особенно мощно выглядит атака: 25 голов – лучший показатель в Лиге 1. Несмотря на осечку в Лиге чемпионов с «Аталантой» (0:1), в чемпионате «Марсель» взял 4 очка в двух последних турах. Однако нельзя не отметить проблемы в защите – 7 пропущенных мячей за 5 последних матчей и в среднем 1.40 за игру. Тем не менее, команда стабильно забивает – хотя бы один гол в каждом из 8 последних матчей в Лиге 1.

«Брест»

Команда переживает спад – без побед в 5 последних турах, при этом набрав лишь 3 очка. В атаке нестабильность: всего 3 гола в 5 последних матчах, в среднем по 0.60 за игру. «Брест» играет от обороны, но всe чаще допускает ошибки – в последних 5 матчах пропущено 7 голов. Последняя встреча с «Лионом» завершилась 0:0, и это уже второй матч без забитых голов. Несмотря на сложную ситуацию, команда продолжает бороться и регулярно создаeт моменты.

Факты о командах

«Марсель»

  • 2-е место в Лиге 1 после 11 туров
  • Лучшая атака чемпионата – 25 голов
  • Забивает в 8 последних матчах Лиги 1
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.00 гола забито и 1.40 пропущено за последние 5 игр

«Брест»

  • Не выигрывает в 5 турах подряд
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.60 гола забито и 1.40 пропущено за последние 5 игр
  • 13-е место в таблице с 10 очками

Личные встречи
61% (11)
17% (3)
22% (4)
36
Забитых мячей
16
2
В среднем за матч
0.89
5:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
3 : 0
08.11.2025
Брест
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
4 : 1
27.04.2025
Брест
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
1 : 5
17.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
1 : 0
18.02.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2 : 0
26.08.2023
Брест
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
1 : 2
27.05.2023
Брест
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
1 : 1
14.08.2022
Марсель
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
1 : 4
13.03.2022
Марсель
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
1 : 2
04.12.2021
Брест
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3 : 1
13.03.2021
Брест
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
2 : 3
30.08.2020
Марсель
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
2 : 1
29.11.2019
Брест
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
1 : 0
20.04.2013
Брест
Франция. Лига 1, 15 тур
Брест
1 : 2
02.12.2012
Марсель
Франция. Лига 1, 25 тур
Брест
1 : 0
26.02.2012
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
1 : 1
02.10.2011
Брест
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
3 : 0
11.05.2011
Брест
Франция. Лига 1, 19 тур
Брест
0 : 0
22.12.2010
Марсель
Показать все

Прогноз на матч

«Марсель» выглядит фаворитом встречи: команда уверенно действует в атаке и забивает практически в каждом матче. «Брест» нестабилен в атаке и испытывает трудности с завершением моментов, особенно на выезде. Несмотря на частые голы в обоих направлениях, статистика указывает на то, что «Марсель» вполне способен добиться победы, контролируя темп игры и используя свою результативную линию нападения.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Марселя» – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Марселя» больше 1.5 – коэффициент 1.90

1.65
Победа «Марселя»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Брест Марсель
