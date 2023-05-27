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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Брест
Марсель - Брест: обзор матча 27 мая 2023
Марсель
27.05.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 2
Завершен
Брест
75'
Ч. Мбемба
57'
У. Маньетти
81'
М. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Брест
90'
+2
Желтая карточка
Р. дель Кастильо
Желтая карточка
Л. Балерди
87'
84'
Замена
А. Элис
️️️️
С. Мунье
81'
ГОЛ! 1:2!
М. Камара
Пас отдал
П. Лис-Мелу
ГОЛ! 1:1!
Ч. Мбемба
Пас отдал
Ж. Верету
75'
72'
Замена
Ф. Лемарешаль
️️️️
У. Маньетти
67'
Желтая карточка
Б. Шардонне
64'
Замена
Ф. Онора
️️️️
М. Лаж
64'
Замена
М. Камара
️️️️
Х. Белькебла
Желтая карточка
Ж. Верету
63'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Гендузи
58'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Э. Байи
58'
57'
ГОЛ! 0:1!
У. Маньетти
Пас отдал
П. Лис-Мелу
46'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Ж. ле Дуарон
Замена
Н. Тавареш
️️️️
Витинья
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Витинья
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Руслан Малиновский
АП
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
4-3-1-2
13
Лопес
26
Балерди
99
Мбемба
3
Байи
92
Клосс
17
Верету
21
Ронжье
6
Гендузи
7
Ундер
4
Санчес
9
Витинья
4-3-1-2
40
Бизот
70
Лала
93
Дюверн
5
Шардонне
3
Брассье
93
Белькебла
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
28
Лаж
9
ле Дуарон
9
Мунье
3
Байи
23
Колашинац
23
Колашинац
3
Байи
9
Витинья
17
Тавареш
17
Тавареш
9
Витинья
6
Гендузи
17
Малиновский
17
Малиновский
6
Гендузи
8
Маньетти
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
8
Маньетти
93
Белькебла
45
Камара
45
Камара
93
Белькебла
28
Лаж
9
Онора
9
Онора
28
Лаж
9
ле Дуарон
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
9
Мунье
17
Элис
17
Элис
9
Мунье
Остались в запасе
Марсель
Брест
36
Рубен Бланко
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
Главный тренер
Игор Тудор
37
Грегуар Кудер
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Марсель - Брест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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