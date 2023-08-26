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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Брест
Марсель - Брест: обзор матча 26 августа 2023
Марсель
26.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 0
Завершен
Брест
4'
Ч. Мбемба
65'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Брест
90'
Замена
Я. Мбок
️️️️
Р. дель Кастильо
Замена
М. Гендузи
️️️️
И. Сарр
80'
75'
Замена
К. Дембеле
️️️️
Ж. ле Дуарон
74'
Желтая карточка
М. Сатриано
74'
Замена
М. Лаж
️️️️
М. Камара
ГОЛ! 2:0!
И. Сарр
65'
Замена
Витинья
️️️️
И. Ндиайе
65'
61'
Замена
М. Сатриано
️️️️
С. Мунье
61'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
У. Маньетти
Замена
Ф. Режис Муг
️️️️
А. Арит
49'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Мбемба
Пас отдал
Ж. Верету
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Брест
40
Марко Бизот
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
18
Эмран Согло
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
4-3-2-1
13
Лопес
6
Лоди
2
Жиго
99
Мбемба
92
Клосс
21
Ронжье
17
Верету
7
Ндиайе
77
Арит
7
Сарр
7
Обамеянг
4-3-1-2
40
Бизот
70
Лала
2
Локо
5
Шардонне
3
Брассье
8
Маньетти
33
Лис-Мелу
45
Камара
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
9
Мунье
7
Сарр
6
Гендузи
6
Гендузи
7
Сарр
77
Арит
77
Муг
77
Муг
77
Арит
7
Ндиайе
9
Витинья
9
Витинья
7
Ндиайе
20
дель Кастильо
80
Мбок
80
Мбок
20
дель Кастильо
8
Маньетти
8
Мартен
8
Мартен
8
Маньетти
45
Камара
28
Лаж
28
Лаж
45
Камара
9
ле Дуарон
7
Дембеле
7
Дембеле
9
ле Дуарон
9
Мунье
10
Сатриано
10
Сатриано
9
Мунье
Остались в запасе
Марсель
Брест
36
Рубен Бланко
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
18
Эмран Согло
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
18
Эмран Согло
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Марсель - Брест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
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