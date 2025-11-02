Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Уфа» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 1.35

02 ноября 2025 9:26
Уфа - Енисей
03 нояб. 2025, понедельник 14:00 | Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.35
Обе забьют
Сделать ставку

В рамках 17-го тура Первой лиги в Уфе встретятся соседи по турнирной таблице, стремящиеся уйти от зоны вылета. Обе команды проводят нестабильный сезон, но способны удивлять в атаке. Встреча обещает быть упорной и результативной.

«Уфа»

Клуб после 16 туров идeт 14-м с 16 очками. В последней игре уфимцы добыли волевую победу над «Нефтехимиком» (3:2), показав боевой настрой и атакующий потенциал. Команда забивает в трeх матчах подряд, что указывает на постепенное улучшение реализации моментов. Осман Минатулаев остаeтся лучшим бомбардиром с тремя голами. Однако проблемы в обороне не исчезли – в последних пяти турах «Уфа» пропустила восемь мячей и не смогла сыграть ни одного «сухого» матча. При этом дома команда действует смелее, чаще контролируя мяч и создавая давление на чужие ворота.

«Енисей»

Красноярский клуб занимает 11-е место с 17 очками, но после разгрома от «КАМАЗа» (0:5) команда находится под давлением. В последних пяти встречах «Енисей» пропустил восемь голов, что отражает уязвимость обороны. Тем не менее, коллектив способен на всплески – победа над «Спартаком Кострома» (1:0) и результативная ничья с «Волгой» (4:2) показывают атакующий потенциал. Лука Раткович остаeтся ключевой фигурой впереди – он забил четыре мяча и часто открывает счeт в матчах. Но на выезде команда традиционно действует осторожно, предпочитая играть вторым номером.

Факты о командах

«Уфа»

  • 14-е место, 16 очков
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.4 забитого, 1.6 пропущенного за игру
  • Победы в 2 из 5 последних встреч

«Енисей»

  • 11-е место, 17 очков
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.2 забитого, 1.6 пропущенного за игру
  • Разгромное поражение 0:5 от «КАМАЗа» в прошлом туре

Личные встречи
33% (4)
25% (3)
42% (5)
13
Забитых мячей
16
1.08
В среднем за матч
1.33
3:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Кубок, 5 раунд
Енисей
1 : 1
15.10.2025
Уфа
Россия. Первая лига, 24 тур
Уфа
0 : 1
15.03.2025
Енисей
Россия. Первая лига, 15 тур
Енисей
1 : 0
20.10.2024
Уфа
Россия. Первая лига, 31 тур
Уфа
2 : 2
13.05.2023
Енисей
Россия. Первая лига, 15 тур
Енисей
3 : 1
24.10.2022
Уфа
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Енисей
0 : 0
13.04.2019
Уфа
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Уфа
2 : 1
29.09.2018
Енисей
Россия. Кубок, 1/16 финала
Енисей
2 : 3
24.09.2014
Уфа
Россия. ФНЛ, 30 тур
Уфа
1 : 0
04.04.2014
Енисей
Россия. ФНЛ, 12 тур
Енисей
3 : 1
05.09.2013
Уфа
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0 : 1
06.05.2013
Уфа
Россия. ФНЛ, 15 тур
Уфа
1 : 2
09.10.2012
Енисей
Показать все

Прогноз на матч «Уфа» – «Енисей»

Обе команды испытывают проблемы в обороне, что создаeт предпосылки для результативного матча. «Уфа» после победы над «Нефтехимиком» играет увереннее и способна навязать давление дома, но «Енисей» при этом опасен в быстрых контратаках. Обе команды регулярно забивают, но редко уходят с поля без пропущенных. Вероятен сценарий с обменом голами и активной борьбой до финального свистка.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.35
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.35
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Енисей Уфа
Другие прогнозы
02.11.2025
16:00
1.80
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн - Слуцк
Победа «Динамо Минск» и тотал меньше 3.5
02.11.2025
17:00
1.92
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн - Страсбур
Обе команды забьют
02.11.2025
17:00
1.45
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К - Черноморец
Тотал меньше 2.5 голов
02.11.2025
17:00
1.82
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина - Лечче
Тотал меньше 2.5 голов
02.11.2025
17:00
1.40
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор - Касымпаша
Обе забьют
02.11.2025
18:15
1.82
Испания. Примера, 11 тур
Алавес - Эспаньол
Тотал меньше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 