В рамках 17-го тура Первой лиги в Уфе встретятся соседи по турнирной таблице, стремящиеся уйти от зоны вылета. Обе команды проводят нестабильный сезон, но способны удивлять в атаке. Встреча обещает быть упорной и результативной.

«Уфа»

Клуб после 16 туров идeт 14-м с 16 очками. В последней игре уфимцы добыли волевую победу над «Нефтехимиком» (3:2), показав боевой настрой и атакующий потенциал. Команда забивает в трeх матчах подряд, что указывает на постепенное улучшение реализации моментов. Осман Минатулаев остаeтся лучшим бомбардиром с тремя голами. Однако проблемы в обороне не исчезли – в последних пяти турах «Уфа» пропустила восемь мячей и не смогла сыграть ни одного «сухого» матча. При этом дома команда действует смелее, чаще контролируя мяч и создавая давление на чужие ворота.

«Енисей»

Красноярский клуб занимает 11-е место с 17 очками, но после разгрома от «КАМАЗа» (0:5) команда находится под давлением. В последних пяти встречах «Енисей» пропустил восемь голов, что отражает уязвимость обороны. Тем не менее, коллектив способен на всплески – победа над «Спартаком Кострома» (1:0) и результативная ничья с «Волгой» (4:2) показывают атакующий потенциал. Лука Раткович остаeтся ключевой фигурой впереди – он забил четыре мяча и часто открывает счeт в матчах. Но на выезде команда традиционно действует осторожно, предпочитая играть вторым номером.

Факты о командах

«Уфа»

14-е место, 16 очков

Пропускает в 5 последних матчах

В среднем: 1.4 забитого, 1.6 пропущенного за игру

Победы в 2 из 5 последних встреч

«Енисей»

11-е место, 17 очков

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

В среднем: 1.2 забитого, 1.6 пропущенного за игру

Разгромное поражение 0:5 от «КАМАЗа» в прошлом туре

Прогноз на матч «Уфа» – «Енисей»

Обе команды испытывают проблемы в обороне, что создаeт предпосылки для результативного матча. «Уфа» после победы над «Нефтехимиком» играет увереннее и способна навязать давление дома, но «Енисей» при этом опасен в быстрых контратаках. Обе команды регулярно забивают, но редко уходят с поля без пропущенных. Вероятен сценарий с обменом голами и активной борьбой до финального свистка.

Рекомендованные ставки