«Бетис» – «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.55

01 ноября 2025 10:38
Бетис - Мальорка
02 нояб. 2025, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 11 тур
1.55
Победа «Бетиса»
На «Ла Картухе» сойдутся команды, находящиеся на разных полюсах таблицы. «Бетис» борется за место в еврокубках, а «Мальорка» пытается оторваться от зоны вылета. Несмотря на статус фаворита, хозяева подходят к матчу с проблемами – серия нестабильных результатов в Ла Лиге требует реакции.

«Бетис»

Команда идeт на 7-м месте с 16 очками и по-прежнему демонстрирует яркую игру в атаке. После победы в Кубке (7:1 над «Пальма-дель-Рио») болельщики ждут аналогичной результативности и в чемпионате. В пяти последних матчах «Бетис» забил 11 голов, но пропустил 6, что говорит о проблемах в обороне. Кучо Эрнандес оформил 4 гола и является ключевой фигурой в атаке. На своeм поле андалусийцы играют уверенно, предпочитая быстрые комбинации и высокий прессинг. Для «Бетиса» эта встреча – шанс вернуться в победный ритм и укрепить позиции в зоне еврокубков.

«Мальорка»

Островитяне занимают 16-е место с 9 очками. В последних турах команда улучшила реализацию и в четырeх матчах подряд забивает. Победа над «Севильей» (3:1) показала потенциал атаки, где выделяется Ведат Мурики – 5 голов в 9 матчах. При этом в защите «Мальорка» действует организованно, пропустив всего 4 мяча в пяти последних играх. Коллектив ставит на контратаки и стандарты, что может стать проблемой для «Бетиса», часто оставляющего зоны при подключении защитников.

Факты о командах

«Бетис»

  • 7-е место, 16 очков
  • В последних 5 матчах: 11 забито, 6 пропущено
  • Забивает в среднем 2.2 гола за игру
  • Пропускает в 3 матчах подряд

«Мальорка»

  • 16-е место, 9 очков
  • В последних 5 матчах: 8 забито, 4 пропущено
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Средняя результативность – 1.6 гола за игру

Личные встречи
55% (12)
23% (5)
23% (5)
31
Забитых мячей
19
1.41
В среднем за матч
0.86
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 21 тур
Мальорка
0 : 1
25.01.2025
Бетис
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 2
23.09.2024
Мальорка
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
0 : 1
27.01.2024
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Бетис
2 : 0
04.11.2023
Мальорка
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
1 : 0
19.03.2023
Мальорка
Испания. Примера, 2 тур
Мальорка
1 : 2
20.08.2022
Бетис
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
2 : 1
20.02.2022
Мальорка
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
1 : 1
14.08.2021
Бетис
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
3 : 3
21.02.2020
Мальорка
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
1 : 2
30.11.2019
Бетис
Испания. Сегунда, 37 тур
Мальорка
1 : 2
10.05.2015
Бетис
Испания. Сегунда, 16 тур
Бетис
1 : 0
08.12.2014
Мальорка
Испания. Примера, 36 тур
Мальорка
1 : 0
20.05.2013
Бетис
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1 : 2
22.12.2012
Мальорка
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
1 : 0
04.02.2012
Бетис
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1 : 0
11.09.2011
Мальорка
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
3 : 3
08.03.2009
Бетис
Испания. Кубок, 1/4 финала
Бетис
0 : 0
28.01.2009
Мальорка
Испания. Кубок, 1/4 финала
Мальорка
1 : 0
22.01.2009
Бетис
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
3 : 0
19.10.2008
Мальорка
Испания. Примера, 25 тур
Мальорка
1 : 1
24.02.2008
Бетис
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
3 : 0
30.09.2007
Мальорка
Прогноз на матч «Бетис» – «Мальорка»

Обе команды играют с акцентом на атаку, что повышает вероятность результативного матча. «Бетис» имеет преимущество в классе и мотивации после поражения от «Атлетико», но «Мальорка» способна воспользоваться ошибками хозяев. При этом оборона гостей не выглядит идеальной против соперника с таким количеством создаваемых моментов. Логично ожидать, что матч получится открытым и завершится победой хозяев при голах с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бетиса» и обе команды забьют – коэффициент 1.55
  • Индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1.5 голов – коэффициент 1.90

1.55
Победа «Бетиса»
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Мальорка Бетис
