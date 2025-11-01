На «Ла Картухе» сойдутся команды, находящиеся на разных полюсах таблицы. «Бетис» борется за место в еврокубках, а «Мальорка» пытается оторваться от зоны вылета. Несмотря на статус фаворита, хозяева подходят к матчу с проблемами – серия нестабильных результатов в Ла Лиге требует реакции.

«Бетис»

Команда идeт на 7-м месте с 16 очками и по-прежнему демонстрирует яркую игру в атаке. После победы в Кубке (7:1 над «Пальма-дель-Рио») болельщики ждут аналогичной результативности и в чемпионате. В пяти последних матчах «Бетис» забил 11 голов, но пропустил 6, что говорит о проблемах в обороне. Кучо Эрнандес оформил 4 гола и является ключевой фигурой в атаке. На своeм поле андалусийцы играют уверенно, предпочитая быстрые комбинации и высокий прессинг. Для «Бетиса» эта встреча – шанс вернуться в победный ритм и укрепить позиции в зоне еврокубков.

«Мальорка»

Островитяне занимают 16-е место с 9 очками. В последних турах команда улучшила реализацию и в четырeх матчах подряд забивает. Победа над «Севильей» (3:1) показала потенциал атаки, где выделяется Ведат Мурики – 5 голов в 9 матчах. При этом в защите «Мальорка» действует организованно, пропустив всего 4 мяча в пяти последних играх. Коллектив ставит на контратаки и стандарты, что может стать проблемой для «Бетиса», часто оставляющего зоны при подключении защитников.

Факты о командах

«Бетис»

7-е место, 16 очков

В последних 5 матчах: 11 забито, 6 пропущено

Забивает в среднем 2.2 гола за игру

Пропускает в 3 матчах подряд

«Мальорка»

16-е место, 9 очков

В последних 5 матчах: 8 забито, 4 пропущено

Забивает в 4 матчах подряд

Средняя результативность – 1.6 гола за игру

Прогноз на матч «Бетис» – «Мальорка»

Обе команды играют с акцентом на атаку, что повышает вероятность результативного матча. «Бетис» имеет преимущество в классе и мотивации после поражения от «Атлетико», но «Мальорка» способна воспользоваться ошибками хозяев. При этом оборона гостей не выглядит идеальной против соперника с таким количеством создаваемых моментов. Логично ожидать, что матч получится открытым и завершится победой хозяев при голах с обеих сторон.

Рекомендованные ставки