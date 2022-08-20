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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Бетис
Мальорка - Бетис: обзор матча 20 августа 2022
Мальорка
20.08.2022, суббота, 20:30
Испания. Примера, 2 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
57'
В. Мурики
9'
Б. Иглесиас (П)
72'
Б. Иглесиас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Бетис
Желтая карточка
Х. Коста
90'
+11
90'
+1
Желтая карточка
Л. Морон
88'
Замена
Л. Морон
️️️️
В. Карвалью
87'
Желтая карточка
Р. Силва
Замена
Л. Жуниор
️️️️
Х. Копете
87'
84'
Желтая карточка
Г. Родригес
Желтая карточка
П. Маффео
84'
82'
Желтая карточка
Р. Гонсалес
Замена
И. Баба
️️️️
Р. Батталья
80'
Замена
Абдон
️️️️
Д. Родригес
79'
79'
Замена
П. Акуоку
️️️️
Б. Иглесиас
Желтая карточка
Р. Батталья
73'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Иглесиас
Желтая карточка
А. Раильо
70'
Желтая карточка
М. Вальент
70'
70'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Желтая карточка
Д. Родригес
66'
65'
Желтая карточка
Н. Фекир
64'
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
Родри
Замена
А. Санчес
️️️️
К. Гренье
64'
ГОЛ! 1:1!
В. Мурики
Пас отдал
Л. Кан Ин
57'
Желтая карточка
К. Гренье
45'
+3
36'
Желтая карточка
Хуанми
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Иглесиас
1'
Желтая карточка
В. Карвалью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Мальорка
1
Пере Гарсия
ВР
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
19
Хави Льябрес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Райкович
3
Копете
21
Раильо
24
Вальент
24
Коста
24
Маффео
19
Гренье
6
Батталья
14
Родригес
7
Кан Ин
19
Мурики
3-1-1-3-2
1
Силва
2
Пеццелла
6
Гонсалес
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
24
Руйбаль
10
Фекир
10
Родри
7
Хуанми
7
Иглесиас
19
Гренье
6
Санчес
6
Санчес
19
Гренье
6
Батталья
14
Баба
14
Баба
6
Батталья
3
Копете
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
3
Копете
14
Родригес
9
Абдон
9
Абдон
14
Родригес
7
Иглесиас
24
Акуоку
24
Акуоку
7
Иглесиас
10
Родри
10
Гонсалес
10
Гонсалес
10
Родри
10
Карвалью
80
Морон
80
Морон
10
Карвалью
Остались в запасе
Мальорка
Бетис
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
1
Пере Гарсия
ВР
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
1
Пере Гарсия
ВР
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Мальорка - Бетис
7
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
8
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
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