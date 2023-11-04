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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Мальорка
Бетис - Мальорка: обзор матча 04 ноября 2023
Бетис
04.11.2023, суббота, 18:15
Испания. Примера, 12 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
7'
В. Жозе
65'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Мальорка
Замена
Н. Фекир
️️️️
Иско
87'
82'
Замена
Абдон
️️️️
В. Мурики
Замена
В. Карвалью
️️️️
Ш. Рияд
69'
Замена
Э. Абде
️️️️
В. Жозе
69'
69'
Замена
М. Морланес
️️️️
К. Ларин
ГОЛ! 2:0!
А. Перес
Пас отдал
Л. Энрике
65'
Замена
Л. Энрике
️️️️
А. Диао
61'
60'
Замена
Д. Родригес
️️️️
А. Санчес
60'
Замена
П. Маффео
️️️️
Д. Гонсалес
46'
Замена
С. Дардер
️️️️
М. Вальент
45'
Вторая желтая
О. Маскарель
35'
Желтая карточка
К. Ларин
26'
Желтая карточка
О. Маскарель
16'
Желтая карточка
М. Вальент
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
Пас отдал
Х. Миранда
7'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
(К)
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
22
Иско
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
11
Саму Кошта
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Абдон
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Браво
33
Миранда
2
Пеццелла
4
Рияд
2
Бельерин
21
Рока
2
Родригес
11
Диао
22
Иско
12
Виллиан Жозе
22
Перес
3-4-1-2
1
Райкович
24
Вальент
22
Настасич
21
Раильо
20
Гонсалес
8
Маскарель
11
Кошта
24
Коста
6
Санчес
19
Мурики
9
Ларин
4
Рияд
10
Карвалью
10
Карвалью
4
Рияд
22
Иско
10
Фекир
10
Фекир
22
Иско
12
Виллиан Жозе
10
Эз Абде
10
Эз Абде
12
Виллиан Жозе
11
Диао
11
Энрике
11
Энрике
11
Диао
20
Гонсалес
24
Маффео
24
Маффео
20
Гонсалес
9
Ларин
8
Морланес
8
Морланес
9
Ларин
24
Вальент
10
Дардер
10
Дардер
24
Вальент
6
Санчес
14
Родригес
14
Родригес
6
Санчес
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
Остались в запасе
Бетис
Мальорка
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Бетис - Мальорка
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Ортис Арьяс
Стадион:
Бенито Вильямарин
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