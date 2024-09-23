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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Мальорка
Бетис - Мальорка: обзор матча 23 сентября 2024
Бетис
23.09.2024, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 2
Завершен
Мальорка
7'
Д. Ло Чельсо
8'
Д. Родригес
90+3'
В. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Мальорка
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
В. Фернандес
Пас отдал
С. Кошта
87'
Замена
А. Латорре
️️️️
С. Дардер
Замена
А. Руйбаль
️️️️
С. Альтимира
82'
81'
Желтая карточка
Х. Копете
Замена
Хуанми
️️️️
Э. Абде
81'
76'
Замена
В. Фернандес
️️️️
Р. Наварро
76'
Замена
Шикинью
️️️️
Д. Родригес
76'
Замена
Абдон
️️️️
К. Ларин
71'
Замена
Х. Копете
️️️️
М. Вальент
Замена
С. Бакамбу
️️️️
В. Роке
69'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Л. Авила
69'
Замена
Р. Перро
️️️️
Р. Родригес
69'
65'
Желтая карточка
Д. Родригес
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
35'
Желтая карточка
Л. Авила
34'
Желтая карточка
Э. Бельерин
21'
8'
ГОЛ! 1:1!
Д. Родригес
Пас отдал
К. Ларин
ГОЛ! 1:0!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
С. Альтимира
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
(К)
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
6
Луис Авила
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Бетис
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Матео Флорес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Абдон
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Силва
15
Родригес
3
Льоренте
4
Натан
2
Бельерин
21
Рока
5
Альтимира
10
Эз Абде
20
Ло Чельсо
9
Роке
6
Авила
3-2-3-1-1
1
Грейф
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
11
Кошта
8
Маскарель
6
Санчес
23
Наварро
10
Дардер
14
Родригес
9
Ларин
15
Родригес
15
Перро
15
Перро
15
Родригес
6
Авила
8
Форнальс
8
Форнальс
6
Авила
5
Альтимира
24
Руйбаль
24
Руйбаль
5
Альтимира
10
Эз Абде
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Эз Абде
9
Роке
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Роке
10
Дардер
3
Латорре
3
Латорре
10
Дардер
24
Вальент
3
Копете
3
Копете
24
Вальент
14
Родригес
10
Шикинью
10
Шикинью
14
Родригес
23
Наварро
17
Фернандес
17
Фернандес
23
Наварро
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
Остались в запасе
Бетис
Мальорка
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Бетис - Мальорка
3
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
14
Офсайды
1
3
Количество передач
580
365
Сейвы
4
5
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.01
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Гарсия Вердура
Стадион:
Бенито Вильямарин
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