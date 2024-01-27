Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Бетис
Мальорка - Бетис: обзор матча 27 января 2024
Мальорка
27.01.2024, суббота, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
45+1'
С. Альтимира
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Бетис
Желтая карточка
Х. Коста
90'
+5
84'
Замена
Х. Крус
️️️️
Л. Энрике
79'
Желтая карточка
Р. Силва
Замена
Х. Льябрес
️️️️
М. Морланес
79'
Замена
Х. Коста
️️️️
А. Латорре
79'
Желтая карточка
А. Латорре
75'
67'
Замена
В. Жозе
️️️️
Н. Фекир
Замена
В. Мурики
️️️️
К. Ларин
58'
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. Вальент
58'
46'
Замена
Родри
️️️️
А. Диао
46'
Замена
Р. Висус
️️️️
Г. Пеццелла
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
С. Альтимира
Пас отдал
Н. Фекир
Замена
О. Маскарель
️️️️
С. Кошта
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
13
Брайан Куфре
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
22
Иско
АП
10
Набиль Фекир
(К)
АП
11
Луис Энрике
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
33
Хави Плегесуэло
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
30
Кике Фернандес
ОП
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-3-2-2
1
Райкович
22
Настасич
21
Раильо
24
Вальент
13
Куфре
11
Кошта
20
Гонсалес
8
Морланес
10
Дардер
9
Абдон
9
Ларин
4-2-3-1
1
Силва
2
Бельерин
19
Папастатопулос
2
Пеццелла
16
Абнер
5
Кардозо
5
Альтимира
11
Энрике
10
Фекир
11
Диао
22
Иско
3
Латорре
24
Коста
24
Коста
3
Латорре
11
Кошта
8
Маскарель
8
Маскарель
11
Кошта
8
Морланес
19
Льябрес
19
Льябрес
8
Морланес
24
Вальент
14
Родригес
14
Родригес
24
Вальент
9
Ларин
19
Мурики
19
Мурики
9
Ларин
2
Пеццелла
14
Висус
14
Висус
2
Пеццелла
11
Диао
10
Родри
10
Родри
11
Диао
11
Энрике
19
Крус
19
Крус
11
Энрике
10
Фекир
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
10
Фекир
Остались в запасе
Мальорка
Бетис
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
33
Хави Плегесуэло
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
30
Кике Фернандес
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
33
Хави Плегесуэло
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
30
Кике Фернандес
ОП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Мальорка - Бетис
2
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
6
Офсайды
2
0
Количество передач
498
453
Сейвы
1
1
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.38
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Иглесиас Вильянуэва
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Посещаемость:
20051 из 23142 зрителей (86%)
Новости команд
Все
Мальорка
Бетис
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
09:28
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
09:28
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+