«Оренбург» – «Сочи»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.82

01 ноября 2025 9:26
Оренбург - Сочи
02 нояб. 2025, воскресенье 12:00 | Россия. Премьер-лига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Обе команды забьют
Сделать ставку

На «Газовике» сойдутся команды, оказавшиеся внизу таблицы. Оба клуба имеют по 8 очков после 13 туров, и эта встреча – шанс переломить неудачную серию. Ожидается открытая игра: и «Оренбург», и «Сочи» слишком нестабильны в обороне, чтобы рассчитывать на сухой матч.

«Оренбург»

Клуб из Оренбурга переживает непростой отрезок – восемь матчей подряд без побед. После ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) последовали поражения от «Ростова» и «Спартака», а также болезненное вылетание из Кубка после разгрома от «Зенита» (0:6). Команда мало забивает – всего два гола в последних пяти встречах, а лучший бомбардир Хорди Томпсон забил 4 мяча за 13 туров. При этом «Оренбург» стабильно допускает ошибки в обороне, пропуская в каждом из последних 12 матчей чемпионата. В домашней игре команда постарается сыграть активнее, но давление и нервозность могут мешать реализовывать моменты.

«Сочи»

Южане наконец показали всплеск активности, разгромив «Ахмат» (4:2) в последнем туре. Однако до этого были три поражения подряд, включая крупные от «Зенита» (0:3) и «Краснодара» (0:3). Команда забивает прилично – 9 голов за 5 встреч, но и пропускает часто: 12 мячей за тот же период. Лидером атак является Михаил Игнатов, у которого 3 результативных удара. «Сочи» способен навязать темп благодаря переходным фазам и стандартам, но в обороне у коллектива всe ещe много хаоса – ошибки в позиционке и нехватка подстраховки между линиями.

Факты о командах

«Оренбург»

  • 15-е место, 8 очков
  • 8 матчей без побед
  • Пропускает в 12 встречах подряд
  • В последних 5 играх: 2 забито, 9 пропущено
  • Томпсон – 4 гола

«Сочи»

  • 14-е место, 8 очков
  • Победа 4:2 над «Ахматом» в прошлом туре
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В последних 5 играх: 9 забито, 12 пропущено
  • Игнатов – 3 гола

Личные встречи
73% (11)
20% (3)
7% (1)
31
Забитых мячей
15
2.07
В среднем за матч
1
4:3
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Сочи
1 : 1
10.12.2023
Оренбург
Россия. Кубок, 5 тур
Сочи
1 : 2
04.10.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Оренбург
3 : 0
03.09.2023
Сочи
Россия. Кубок, 2 тур
Оренбург
2 : 0
09.08.2023
Сочи
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
0 : 4
10.03.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Оренбург
4 : 1
01.10.2022
Сочи
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
1 : 1
21.10.2020
Сочи
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Сочи
5 : 1
11.03.2020
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Оренбург
1 : 1
16.08.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Оренбург
4 : 3
21.04.2018
Сочи
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
0 : 1
30.09.2017
Оренбург
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сочи
0 : 2
06.04.2015
Оренбург
Россия. ФНЛ, 10 тур
Оренбург
2 : 1
13.09.2014
Сочи
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сочи
0 : 1
23.11.2013
Оренбург
Россия. ФНЛ, 7 тур
Оренбург
2 : 1
07.08.2013
Сочи
Показать все

Прогноз на матч «Оренбург» – «Сочи»

Это встреча равных по проблемам команд: у обеих не хватает стабильности и надeжности в обороне. «Сочи» выглядит свежее и опаснее впереди, тогда как «Оренбург» испытывает спад, особенно при игре под давлением. Вероятнее всего, матч будет проходить в открытом стиле с моментами у обоих ворот. У хозяев остаются проблемы в завершении, но домашнее поле способно добавить мотивации. «Сочи» же продолжит делать ставку на вертикальные атаки и стандарты, где команда традиционно сильна. Исход встречи может решить реализация моментов – преимущество здесь у гостей.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.82
  • Фора (0) на «Сочи» – коэффициент 1.90

1.82
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Сочи Оренбург
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 