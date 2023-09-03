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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Сочи
Оренбург - Сочи: обзор матча 03 сентября 2023
Оренбург
03.09.2023, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Сочи
56'
Б. Мансилья (П)
58'
В. Обухов
90+6'
Д. Куэро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Сочи
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Куэро
90'
+6
Желтая карточка
К. Капленко
82'
Замена
Д. Куэро
️️️️
В. Обухов
81'
78'
Желтая карточка
А. Батырев
76'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Мигел
Замена
К. Капленко
️️️️
Ю. Ковалев
72'
Замена
С. Оганесян
️️️️
Б. Мансилья
72'
64'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
А. Макарчук
ГОЛ! 2:0!
В. Обухов
Пас отдал
Б. Мансилья
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Мансилья
56'
47'
Желтая карточка
Л. Джорджевич
47'
Замена
К. Заика
️️️️
Г. Мелкадзе
46'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Т. Маргасов
43'
Замена
А. Батырев
️️️️
А. Юсупов
41'
Желтая карточка
А. Юсупов
35'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
33'
Желтая карточка
И. Миладинович
Замена
К. Печенин
️️️️
М. Сидоров
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
99
Мигел
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
69
Данил Аносов
ЛВ
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
4-2-3-1
99
Сысуев
81
Сидоров
3
Сиваков
3
Гойкович
95
Адамов
32
Вера
17
Ковалев
11
Мансилья
13
Башич
26
Марин
13
Обухов
3-3-1-2-1
12
Заболотный
3
Дркушич
33
Алвес
45
Миладинович
34
Маргасов
5
Кравцов
17
Макарчук
4
Юсупов
99
Мигел
14
Крамарич
77
Мелкадзе
81
Сидоров
2
Печенин
2
Печенин
81
Сидоров
17
Ковалев
55
Капленко
55
Капленко
17
Ковалев
11
Мансилья
9
Оганесян
9
Оганесян
11
Мансилья
13
Обухов
50
Куэро
50
Куэро
13
Обухов
77
Мелкадзе
27
Заика
27
Заика
77
Мелкадзе
4
Юсупов
6
Батырев
6
Батырев
4
Юсупов
99
Мигел
18
Бурмистров
18
Бурмистров
99
Мигел
34
Маргасов
19
Джорджевич
19
Джорджевич
34
Маргасов
17
Макарчук
18
Игнатьев
18
Игнатьев
17
Макарчук
Остались в запасе
Оренбург
Сочи
1
Алексей Кеняйкин
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
50
Никита Гойло
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
69
Данил Аносов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
95
Андрей Ходанович
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
69
Данил Аносов
ЛВ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Оренбург - Сочи
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
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