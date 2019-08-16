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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Сочи
Оренбург - Сочи: обзор матча 16 августа 2019
Оренбург
16.08.2019, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
46'
Н. Калугин (АГ)
68'
Д. Полоз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Сочи
90'
+2
Желтая карточка
К. Нобоа
Желтая карточка
Д. Деспотович
84'
Замена
А. Галаджан
️️️️
А. Кулишев
81'
77'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
А. Мостовой
Замена
Д. Фамейе
️️️️
Р. Алвеш
71'
69'
Замена
Д. Лагатор
️️️️
И. Новосельцев
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Полоз
63'
Желтая карточка
И. Цаллагов
54'
Замена
А. Карапетян
️️️️
Н. Калугин
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Калугин
46'
Желтая карточка
Д. Мишкич
42'
Желтая карточка
Т. Аюпов
22'
19'
Желтая карточка
И. Новосельцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Сочи
39
Евгений Фролов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
3-2-1-3-1
9
Руденко
32
Терехов
3
Сиваков
29
Шахов
8
Аюпов
8
Афонин
33
Мишкич
7
Чуканов
16
Алвеш
32
Кулишев
21
Деспотович
3-3-1-2-1
35
Джанаев
20
Юрганов
99
Новосельцев
44
Калугин
3
Набиуллин
15
Цаллагов
30
Кудряшов
16
Нобоа
7
Полоз
77
Мостовой
91
Заболотный
32
Кулишев
57
Галаджан
57
Галаджан
32
Кулишев
16
Алвеш
7
Фамейе
7
Фамейе
16
Алвеш
99
Новосельцев
94
Лагатор
94
Лагатор
99
Новосельцев
77
Мостовой
18
Бурмистров
18
Бурмистров
77
Мостовой
44
Калугин
87
Карапетян
87
Карапетян
44
Калугин
Остались в запасе
Оренбург
Сочи
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Оренбург - Сочи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Газовик
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