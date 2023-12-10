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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Оренбург
Сочи - Оренбург: обзор матча 10 декабря 2023
Сочи
10.12.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
42'
И. Игнатьев
90+4'
Д. Хотулев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Оренбург
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Д. Хотулев
Пас отдал
Л. Вера
89'
Желтая карточка
Л. Вера
Замена
А. Макарчук
️️️️
А. Кабеса
87'
84'
Желтая карточка
Я. Михайлов
78'
Желтая карточка
Б. Мансилья
Замена
А. Кабеса
️️️️
И. Игнатьев
76'
Замена
Мигел
️️️️
Н. Бурмистров
70'
Замена
Ю. Медведев
️️️️
К. Заика
70'
46'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
С. Оганесян
46'
Замена
Л. Вера
️️️️
К. Капленко
46'
Замена
Д. Куэро
️️️️
В. Обухов
46'
Замена
Я. Михайлов
️️️️
Г. Флорентин
ГОЛ! 1:0!
И. Игнатьев
Пас отдал
К. Нобоа
42'
21'
Желтая карточка
С. Оганесян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
(К)
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
13
Иван Башич
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Сочи
15
Тимофей Кашинцев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
69
Данил Аносов
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
6
Амир Батырев
АП
99
Мигел
АП
24
Алехандро Кабеса
ЦФ
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
50
Джастин Куэро
ЦФ
3-3-1-2-1
50
Гойло
45
Миладинович
33
Алвес
26
Мещанинов
27
Заика
5
Кравцов
34
Маргасов
16
Нобоа
14
Крамарич
18
Бурмистров
18
Игнатьев
4-1-3-2
1
Кеняйкин
95
Адамов
3
Сиваков
4
Хотулев
81
Сидоров
55
Капленко
9
Оганесян
13
Башич
17
Гюрлюк
13
Обухов
10
Флорентин
Кабеса
17
Макарчук
17
Макарчук
Кабеса
27
Заика
17
Медведев
17
Медведев
27
Заика
18
Бурмистров
99
Мигел
99
Мигел
18
Бурмистров
18
Игнатьев
24
Кабеса
24
Кабеса
18
Игнатьев
55
Капленко
32
Вера
32
Вера
55
Капленко
10
Флорентин
5
Михайлов
5
Михайлов
10
Флорентин
9
Оганесян
11
Мансилья
11
Мансилья
9
Оганесян
13
Обухов
50
Куэро
50
Куэро
13
Обухов
Остались в запасе
Сочи
Оренбург
15
Тимофей Кашинцев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
6
Амир Батырев
АП
69
Данил Аносов
ЛВ
Главный тренер
Денис Клюев
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
26
Химми Марин
ЛВ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
6
Амир Батырев
АП
69
Данил Аносов
ЛВ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
26
Химми Марин
ЛВ
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Сочи - Оренбург
4
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
5
7
Количество передач
225
260
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
0
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Андрей Фисенко
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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