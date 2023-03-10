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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Оренбург
Сочи - Оренбург: обзор матча 10 марта 2023
Сочи
10.03.2023, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 4
Завершен
Оренбург
45'
К. Капленко
51'
М. Перес
68'
И. Башич
75'
Ю. Ковалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Оренбург
85'
Замена
Н. Титков
️️️️
И. Башич
81'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
М. Стаматов
Замена
Жоаозиньо
️️️️
А. Юсупов
80'
76'
Замена
В. Обухов
️️️️
Д. Воробьев
76'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
Л. Вера
Замена
К. Кравцов
️️️️
И. Цаллагов
76'
75'
ГОЛ! 0:4!
Ю. Ковалев
70'
Желтая карточка
Д. Воробьев
68'
ГОЛ! 0:3!
И. Башич
60'
Желтая карточка
Р. Гойкович
Замена
Т. Маргасов
️️️️
К. Заика
60'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
В. Сарвели
60'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Г. Мелкадзе
60'
Желтая карточка
К. Нобоа
57'
51'
ГОЛ! 0:2!
М. Перес
Пас отдал
И. Башич
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
45'
+2
45'
ГОЛ! 0:1!
К. Капленко
42'
Желтая карточка
К. Капленко
36'
Желтая карточка
Б. Мансилья
Желтая карточка
К. Заика
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
27
Диего Акоста
ЦФ
3-3-2-2
35
Джанаев
17
Макарчук
26
Мещанинов
3
Дркушич
32
Терехов
15
Цаллагов
27
Заика
16
Нобоа
4
Юсупов
77
Мелкадзе
9
Сарвели
4-3-2-1
99
Сысуев
15
Эктов
3
Гойкович
2
Перес
30
Стаматов
17
Ковалев
32
Вера
55
Капленко
13
Башич
11
Мансилья
10
Воробьев
27
Заика
34
Маргасов
34
Маргасов
27
Заика
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
15
Цаллагов
5
Кравцов
5
Кравцов
15
Цаллагов
9
Сарвели
18
Бурмистров
18
Бурмистров
9
Сарвели
77
Мелкадзе
19
Джорджевич
19
Джорджевич
77
Мелкадзе
32
Вера
8
Аюпов
8
Аюпов
32
Вера
30
Стаматов
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
30
Стаматов
13
Башич
18
Титков
18
Титков
13
Башич
10
Воробьев
13
Обухов
13
Обухов
10
Воробьев
Остались в запасе
Сочи
Оренбург
12
Николай Заболотный
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
26
Химми Марин
ЛВ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
Остались в запасе
26
Химми Марин
ЛВ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Сочи - Оренбург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Анатолий Цветнов
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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