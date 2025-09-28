29 сентября на «Эннио Тардини» «Парма» примет «Торино» в рамках 5 тура Серии А. Хозяева пока не знают побед в чемпионате, а туринцы стартовали с чередой противоречивых матчей. Встреча обещает быть напряжeнной и может напрямую повлиять на распределение мест в нижней половине таблицы.

«Парма»

Команда идeт на 18-м месте с 2 очками и никак не может выйти из затяжного кризиса. «Парма» не выигрывает четыре матча подряд, а еe атака выглядит крайне слабо – всего 3 забитых гола за последние пять игр. Лучший бомбардир – Матео Пеллегрино, который стал автором половины результативных действий команды. В то же время стоит отметить положительный момент: на своeм поле «Парма» не проигрывает уже в шести последних матчах, что позволяет рассчитывать на очки в предстоящей встрече. Проблемной зоной остаeтся защита, которая допускает ошибки и пропустила 7 мячей в пяти играх.

«Торино»

Туринцы после четырeх туров расположились на 12-й строчке с четырьмя очками. «Торино» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и уже дважды крупно проиграл. Против «Интера» команда пропустила пять голов, а в последнем туре уступила «Аталанте» 0:3. В атаке у «Торино» серьeзные проблемы: за пять последних игр всего два гола, что говорит о недостаточной реализации моментов. Лишь Чезаре Казадеи отметился забитым мячом. Оборона тоже не выглядит надeжно – 8 пропущенных голов за аналогичный отрезок. Несмотря на победу в Кубке над «Пизой», стабильности в игре пока не наблюдается.

Факты о командах

«Парма»

18 место после 4 туров – 2 очка

В среднем: 0.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Не выигрывает 4 матча подряд в Серии А

Не проигрывает дома в 6 последних матчах

«Торино»

12 место после 4 туров – 4 очка

В среднем: 0.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Победа только в 1 из 5 последних игр

Прогноз на матч «Парма» – «Торино»

Обе команды подходят к матчу с проблемами в атаке и неубедительными результатами. «Парма» способна за счeт домашнего фактора навязать борьбу и сыграть на удержание очков. «Торино» находится в схожей ситуации и также испытывает трудности в атаке. Сценарий матча предполагает осторожный футбол с небольшим количеством моментов. Ожидается упорная борьба, где преимущество хозяев поля может сыграть ключевую роль. Наиболее вероятным исходом выглядит низовой результат.

Рекомендованные ставки