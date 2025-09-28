Введите ваш ник на сайте
«Парма» – «Торино»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

28 сентября 2025 9:33
Парма - Торино
29 сент. 2025, понедельник 19:30 | Италия. Серия А, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

29 сентября на «Эннио Тардини» «Парма» примет «Торино» в рамках 5 тура Серии А. Хозяева пока не знают побед в чемпионате, а туринцы стартовали с чередой противоречивых матчей. Встреча обещает быть напряжeнной и может напрямую повлиять на распределение мест в нижней половине таблицы.

«Парма»

Команда идeт на 18-м месте с 2 очками и никак не может выйти из затяжного кризиса. «Парма» не выигрывает четыре матча подряд, а еe атака выглядит крайне слабо – всего 3 забитых гола за последние пять игр. Лучший бомбардир – Матео Пеллегрино, который стал автором половины результативных действий команды. В то же время стоит отметить положительный момент: на своeм поле «Парма» не проигрывает уже в шести последних матчах, что позволяет рассчитывать на очки в предстоящей встрече. Проблемной зоной остаeтся защита, которая допускает ошибки и пропустила 7 мячей в пяти играх.

«Торино»

Туринцы после четырeх туров расположились на 12-й строчке с четырьмя очками. «Торино» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и уже дважды крупно проиграл. Против «Интера» команда пропустила пять голов, а в последнем туре уступила «Аталанте» 0:3. В атаке у «Торино» серьeзные проблемы: за пять последних игр всего два гола, что говорит о недостаточной реализации моментов. Лишь Чезаре Казадеи отметился забитым мячом. Оборона тоже не выглядит надeжно – 8 пропущенных голов за аналогичный отрезок. Несмотря на победу в Кубке над «Пизой», стабильности в игре пока не наблюдается.

Факты о командах

«Парма»

  • 18 место после 4 туров – 2 очка
  • В среднем: 0.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не выигрывает 4 матча подряд в Серии А
  • Не проигрывает дома в 6 последних матчах

«Торино»

  • 12 место после 4 туров – 4 очка
  • В среднем: 0.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • Победа только в 1 из 5 последних игр

Личные встречи
38% (6)
38% (6)
25% (4)
25
Забитых мячей
21
1.56
В среднем за матч
1.31
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  4:4
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
2 : 2
08.03.2025
Торино
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0 : 0
05.01.2025
Парма
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
1 : 0
03.05.2021
Парма
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0 : 3
03.01.2021
Торино
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1 : 1
20.06.2020
Парма
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
3 : 2
30.09.2019
Торино
Италия. Серия А, 31 тур
Парма
0 : 0
06.04.2019
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
1 : 2
10.11.2018
Парма
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0 : 2
22.03.2015
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 0
29.10.2014
Парма
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
1 : 1
11.05.2014
Парма
Италия. Серия А, 18 тур
Парма
3 : 1
06.01.2014
Торино
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
4 : 1
10.03.2013
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
28.10.2012
Парма
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
4 : 4
23.02.2008
Парма
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 0
26.09.2007
Торино
Показать все

Прогноз на матч «Парма» – «Торино»

Обе команды подходят к матчу с проблемами в атаке и неубедительными результатами. «Парма» способна за счeт домашнего фактора навязать борьбу и сыграть на удержание очков. «Торино» находится в схожей ситуации и также испытывает трудности в атаке. Сценарий матча предполагает осторожный футбол с небольшим количеством моментов. Ожидается упорная борьба, где преимущество хозяев поля может сыграть ключевую роль. Наиболее вероятным исходом выглядит низовой результат.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.75

1.65
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Торино Парма
