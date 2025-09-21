Введите ваш ник на сайте
«Галатасарай» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 22 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

21 сентября 2025 8:19
Галатасарай - Коньяспор
22 сент. 2025, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Галатасарая» с форой (-1.5)
Сделать ставку

22 сентября на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум» в Стамбуле состоится центральный матч 6-го тура Суперлиги: «Галатасарай» примет «Коньяспор». Оба клуба удачно стартовали, но их амбиции и текущая форма заметно различаются: хозяева продолжают демонстрировать чемпионский уровень, тогда как гости стараются закрепиться в середине таблицы.

«Галатасарай»

Команда лидирует в чемпионате, выиграв все пять стартовых матчей и набрав максимум очков. У стамбульцев лучшая разница мячей в лиге – +14, а также лучшая атака: 15 голов в пяти встречах. В последнем туре «Галатасарай» на выезде обыграл «Еюпспор» (2:0), сохранив лидерство. Лидером команды в атаке стал Эврен Эльмали, оформивший три мяча в шести матчах. В среднем клуб забивает по 2.6 гола за игру, а серия побед в Суперлиге достигла 13 матчей подряд. При этом защита также выглядит надежной, пропуская в среднем чуть больше одного мяча за игру.

«Коньяспор»

Гости после четырех туров имеют 7 очков и идут в середине таблицы. Команда результативна в атаке: 14 голов за пять последних матчей подтверждают, что нападение у клуба поставлено. Лидер нападения – Умут Найир, забивший трижды в четырех встречах. «Коньяспор» отличается стабильностью в атаке – серия из семи матчей подряд с голами. Однако в обороне команда выглядит менее уверенно, в среднем пропуская 0.8 мяча за игру, что на фоне мощного соперника может стать серьезной проблемой. Последний матч завершился поражением от «Аланьяспора» (1:2), что говорит о том, что команда пока не справляется с более сильными оппонентами.

Факты о командах

«Галатасарай»

  • 1-е место, 15 очков после 5 туров
  • Победа в 13 последних матчах Суперлиги
  • Лучшая разница мячей в турнире: +14
  • В среднем 2.6 гола за игру
  • Забивает в 26 матчах подряд

«Коньяспор»

  • 9-е место, 7 очков после 4 туров
  • Серия из 7 матчей с голами
  • 14 голов за последние 5 игр
  • Пропускает в каждом из 3 последних матчей
  • В среднем 2.8 гола забивает и 0.8 пропускает за игру

Личные встречи
69% (18)
19% (5)
12% (3)
44
Забитых мячей
17
1.69
В среднем за матч
0.65
5:0
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 21 тур
Галатасарай
1 : 0
25.01.2025
Коньяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
1 : 2
16.08.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 38 тур
Коньяспор
1 : 3
26.05.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 19 тур
Галатасарай
3 : 0
07.01.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Коньяспор
2 : 1
17.03.2023
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
2 : 1
16.09.2022
Коньяспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Коньяспор
2 : 0
05.03.2022
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
1 : 0
17.10.2021
Коньяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Галатасарай
1 : 0
28.04.2021
Коньяспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Коньяспор
4 : 3
05.01.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 19 тур
Коньяспор
0 : 3
26.01.2020
Галатасарай
Турция. Суперлига, 2 тур
Галатасарай
1 : 1
25.08.2019
Коньяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Коньяспор
0 : 0
29.04.2019
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Галатасарай
1 : 1
23.11.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
2 : 1
11.03.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Коньяспор
0 : 2
14.10.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
2 : 1
03.06.2017
Коньяспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Коньяспор
0 : 1
14.01.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 20 тур
Галатасарай
0 : 0
06.02.2016
Коньяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
1 : 4
29.08.2015
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Галатасарай
1 : 0
08.05.2015
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 13 тур
Коньяспор
0 : 5
13.12.2014
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 27 тур
Коньяспор
0 : 0
29.03.2014
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 10 тур
Галатасарай
2 : 1
01.11.2013
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Галатасарай
2 : 0
20.05.2011
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 17 тур
Коньяспор
0 : 1
19.12.2010
Галатасарай
Показать все

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Коньяспор»

Стамбульцы находятся в идеальной форме и практически не дают соперникам шансов, особенно на своем поле. При этом «Коньяспор» способен создавать моменты и забивать, но против стабильной обороны хозяев эффективность атаки может снизиться. «Галатасарай» обязан активно начать и постараться закрыть вопрос о результате уже в первом тайме. Исходя из формы команд, наиболее вероятен сценарий, при котором хозяева победят с разницей минимум в два мяча, а матч получится результативным.

Рекомендации

  • Победа «Галатасарая» с форой (-1.5) – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 3 голов – коэффициент 1.95

1.80
Победа «Галатасарая» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Коньяспор Галатасарай
