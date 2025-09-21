22 сентября на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум» в Стамбуле состоится центральный матч 6-го тура Суперлиги: «Галатасарай» примет «Коньяспор». Оба клуба удачно стартовали, но их амбиции и текущая форма заметно различаются: хозяева продолжают демонстрировать чемпионский уровень, тогда как гости стараются закрепиться в середине таблицы.

«Галатасарай»

Команда лидирует в чемпионате, выиграв все пять стартовых матчей и набрав максимум очков. У стамбульцев лучшая разница мячей в лиге – +14, а также лучшая атака: 15 голов в пяти встречах. В последнем туре «Галатасарай» на выезде обыграл «Еюпспор» (2:0), сохранив лидерство. Лидером команды в атаке стал Эврен Эльмали, оформивший три мяча в шести матчах. В среднем клуб забивает по 2.6 гола за игру, а серия побед в Суперлиге достигла 13 матчей подряд. При этом защита также выглядит надежной, пропуская в среднем чуть больше одного мяча за игру.

«Коньяспор»

Гости после четырех туров имеют 7 очков и идут в середине таблицы. Команда результативна в атаке: 14 голов за пять последних матчей подтверждают, что нападение у клуба поставлено. Лидер нападения – Умут Найир, забивший трижды в четырех встречах. «Коньяспор» отличается стабильностью в атаке – серия из семи матчей подряд с голами. Однако в обороне команда выглядит менее уверенно, в среднем пропуская 0.8 мяча за игру, что на фоне мощного соперника может стать серьезной проблемой. Последний матч завершился поражением от «Аланьяспора» (1:2), что говорит о том, что команда пока не справляется с более сильными оппонентами.

Факты о командах

«Галатасарай»

1-е место, 15 очков после 5 туров

Победа в 13 последних матчах Суперлиги

Лучшая разница мячей в турнире: +14

В среднем 2.6 гола за игру

Забивает в 26 матчах подряд

«Коньяспор»

9-е место, 7 очков после 4 туров

Серия из 7 матчей с голами

14 голов за последние 5 игр

Пропускает в каждом из 3 последних матчей

В среднем 2.8 гола забивает и 0.8 пропускает за игру

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Коньяспор»

Стамбульцы находятся в идеальной форме и практически не дают соперникам шансов, особенно на своем поле. При этом «Коньяспор» способен создавать моменты и забивать, но против стабильной обороны хозяев эффективность атаки может снизиться. «Галатасарай» обязан активно начать и постараться закрыть вопрос о результате уже в первом тайме. Исходя из формы команд, наиболее вероятен сценарий, при котором хозяева победят с разницей минимум в два мяча, а матч получится результативным.

Рекомендации