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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Коньяспор
Галатасарай - Коньяспор: обзор матча 11 марта 2018
Галатасарай
11.03.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Коньяспор
69'
Б. Гомис
86'
З. Гюмюш
2'
В. Мок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Коньяспор
ГОЛ! 2:1!
З. Гюмюш
Пас отдал
Ю. Нагатомо
86'
85'
Желтая карточка
С. Киринтили
82'
Желтая карточка
М. Бурабиа
Желтая карточка
Ю. Бельханда
74'
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
Пас отдал
З. Гюмюш
69'
Желтая карточка
С. Азиз
60'
58'
Желтая карточка
Й. Йонссон
Желтая карточка
Ф. Муслера
56'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
40'
19'
Желтая карточка
С. Ай
5'
Желтая карточка
Ф. Озторун
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Мок
Пас отдал
В. Шен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
22
Хакан Балта
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Фернандо
ОП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Коньяспор
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
53
Муса Арас
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
4-1-2-1-1
16
Муслера
5
Нагатомо
4
Азиз
4
Донк
25
Мариано
8
Фегули
8
Инан
20
Бельханда
10
Родригеш
18
Гомис
3-1-4-1-1
1
Киринтили
87
Озторун
5
Ай
89
Скубич
16
Йонссон
20
Шен
10
Бурабиа
19
Мок
27
Милошевич
7
Фофана
9
Это'О
Остались в запасе
Галатасарай
Коньяспор
38
Толга Чигерчи
ОП
22
Хакан Балта
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
5
Фернандо
ОП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
53
Муса Арас
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
22
Хакан Балта
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
5
Фернандо
ОП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
53
Муса Арас
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Галатасарай - Коньяспор
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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