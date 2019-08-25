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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Коньяспор
Галатасарай - Коньяспор: обзор матча 25 августа 2019
Галатасарай
25.08.2019, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Коньяспор
60'
Р. Бабел
90+5'
Й. Йонссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Коньяспор
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Й. Йонссон
Желтая карточка
А. Бюйюк
87'
77'
Желтая карточка
Ф. Озторун
Красная карточка
Ж. Мишель Сери
74'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бабел
Пас отдал
С. Н'Зонзи
60'
50'
Желтая карточка
А. Туран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
8
Райан Бабел
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
18
Омер Байрам
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
4-1-2-1-2
16
Муслера
5
Нагатомо
25
Мариано
27
Люиндама
4
Донк
8
Фегули
15
Н'Зонзи
14
Сери
7
Мор
45
Дианье
8
Бабел
3-3-2-1
1
Киринтили
87
Озторун
89
Скубич
5
Аничич
42
Саинер
16
Йонссон
4
Туран
27
Милошевич
8
Евтович
11
Байич
Остались в запасе
Галатасарай
Коньяспор
18
Омер Байрам
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Галатасарай - Коньяспор
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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